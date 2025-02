iPhone 15 è il telefono più venduto al mondo nel 2024

Pubblicità

L’iPhone 15 è lo smartphone più venduto al mondo nel 2024 secondo i dati nel report “Global Handset Model Sales Tracker” di Counterpoint Research.

Per il terzo anno consecutivo Apple e Samsung dominano la classifica ai primi 10 posti: nessun’altro marchio è citato nell’elenco dei primi dieci smartphone più venduti al mondo; Samsung quest’anno è andata meglio rispetto allo scorso anno: è riuscita a classificarsi quarta con il Galaxy A15 5G, e in classifica è risalita di tre posizioni rispetto allo scorso anno.

“Il modello base di iPhone 15 domina la lista di smartphone best- più venduti nel 2024, con Stati Uniti e Cina che rappresentano quasi la metà delle vendite globali”, riferisce Karn Chauhan, Senior Analyst di Counterpoint. “Al secondo e al terzo posto tra i telefoni più venduti seguono rispettivamente i modelli Apple iPhone 15 Pro Max e iPhone 15 Pro.

Le preferenze degli utenti per le varianti Pro di iPhone sono aumentate in modo rilevante, con questi modelli che per la prima volta rappresentano oltre la metà di tutte le vendite annuali di iPhone. Secondo Chauhan, i piani di finanziamento attraenti e le offerte di permuta, hanno contribuito a far arrivare gli iPhone ad un pubblico più ampio, in particolare nei mercati emergenti.

“Questo trend ha portato più consumatori a scegliere gli ultimi modelli di iPhone, aiutando Apple a indicare nel quarto trimestre fiscale 2024 l’India come mercato nel quale ora è presente per la prima volta nei primi cinque posti in classifica”.

Ricordiamo che pochi giorni addietro Apple ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2025, che si è concluso il 28 dicembre 2024. L’azienda ha registrato un fatturato trimestrale record pari a 124,3 miliardi di dollari, in crescita del 4% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 2,40 dollari, con un incremento del 10% anno su anno.

