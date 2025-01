iPhone male, Cina malissimo, ma Apple si salva con i servizi e i Mac che tirano

Pubblicità

Vendite in calo, anche più quanto previsto dagli analisti, per iPhone, Cina disastrosa ma ala fine il bilancio è salvo grazie ai servizi e un balzo verso l’alto dei dati di iPad e Mac. È questo, in sintesi, quel che si legge in filigrana nel bilancio Apple appena presentato questa sera.

I numeri presentati dal nuovo CFO Kevan Parekh, che ha preso il posto di Luca Maestri, sono piuttosto chiari e rispecchiano, in larga parte il “sentiment” di Wall Street anche se con qualche luce e ombra inaspettata.

iPhone male

In particolare i ricavi di iPhone, nel primo trimestre intero di iPhone 16, sono stati di 69,14 miliardi contro una stima di 71,03 miliardi, quelli dei Mac di 8,99 miliardi contro una stima di 7,96 miliardi, gli iPad hanno prodotto ricavi per 8,09 miliardi contro i 7,32 miliardi previsti. Fanno bene i servizi (che con 26,34 miliardi pareggiano le stime di 26,09) e male gli altri prodotti (11,75 miiardi contro 12,01 previsti).

Gli iPhone sono il vero punto debole di tutto il bilancio. La differenza tra previsioni e dati reali, come spiegano alcuni siti, è stato il più ampio per Apple negli ultimi due anni.

Cina malissimo

All’epoca, Apple aveva attribuito il mancato obiettivo ai problemi di produzione dell’iPhone 14 in Cina. Ancora una volta è la Cina sotto accusa anche se per un altro motivo: il mercato del grane paese asiatico ha perso persino più del previsto. Secondo i dati qui le vendite sono calate dell’11,1%, la peggior diminuzione nelle vendite in Cina dopo quella dello scorso autunno quando Apple aveva perso il 12,9%.

Secondo Cook il dato negativo è dovuto ad alcune problematiche di inventario di canale e dal fatto che in Cina ancora non c’è Apple Intelligence. Cook, ha infatti dichiarato a CNBC che le vendite di iPhone sono state più solide nei Paesi in cui Apple Intelligence è disponibile.

Brillano iPad, Mac e servizi

Come accennato sono invece andati bene Mac e iPad; per entrambi i prodotti+15% rispetto all’anno passato. Per il Mac addirittura siamo alla migliore crescita dal quarto trimestre fiscale del 2022, merito di iMac, Mac Mini e MacBook Pro M4.

Il vero punto di forza che sembra essere inarrestabile è il settore Servizi qui il fatturato è di 26,34 miliardi, di dollari con una crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Malino anche gli altri dispositivi. Apple Watch, AirPods, Beats e Vision Pro, hanno registrato un calo del 2% anno su anno, con ricavi pari a $11,75 miliardi.

Ma Wall Street (per ora) crede ancora in Apple

Nonostante dati non entusiasmanti complessivamente, soprattutto perché al momento lo sforzo nel campo dell’Intelligenza Artificiale resta di incerta produttività, le azioni sono aumentate di quasi il 4% nelle contrattazioni after-hours, dopo che l’azienda ha fornito una previsione per il trimestre di marzo che suggerisce una crescita dei ricavi.

Resta da vedere se questo ottimismo, che potrebbe derivare in parte dalle previsioni di venite susseguenti il lancio di nuovi prodotti com il nuovo iPhone SE e i nuovi iPad, sarà confermato dai fatti.

Il mercato Cinese continuerà ad essere complicato sia per l’impossibilità (ammesso che questa funzione sia davvero quel che la gente chiede) di offrire Apple Intelligence sia per l’aggressività di Huawei.

In Europa i problemi riguardano sia la mancanza di Apple Intelligence (che arriverà ad aprile) sia questioni legali; qui Apple rischia multe se non si adeguerà alle normative, comprese quelle sui pagamenti in abbonamento.

Infine negli Stati Uniti c’è la spada di Damocle dei dazi sui prodotti importati dalla Cina. Apple produce la maggior i suoi processori a Taiwan tramite e l’assemblaggio avviene principalmente in Cina.