Caricabatterie pieghevole e veloce di Belkin, per iPhone e Airpods, solo 49,99 €

Pubblicità

Belkin è stata la prima aziende (e ancora oggi una delle pochissime) al mondo ad aderire all progetto MagSafe ed è stata tra le prime al mondo a lanciare caricabatterie Qi2 che è perfettamente compatibile con MagSafe. Ora è anche una delle aziende che vi offre uno dei più economici caricabatterie capaci di caricare velocemente il vostro iPhone o Android oltre agli Airpods: 49,99 €.

A questo prezzo comprate il con il Belkin Boostcharge Pro, un accessorio molto interessante perché include una piattaforma Qi2 quindi con la ricarica a 15W per iPhone o un cellulare Google compatibile con la tecnologia magnetica.

Realizzato in plastica e acciaio, trattiene il telefono sfruttando il sistema Magsafe, posizionando il telefono dritto per usare FaceTime o guardare video. Quando è in ricarica e in orizzontale, iPhone attiva anche la modalità Nightstand che trasforma il telefono in una sorta di sveglia con schermate dedicate e personalizzabili.

Potrete regolare il supporto alla vostra angolazione preferita, paesaggio o ritratto. Il supporto di ricarica convertibile BoostCharge Pro può essere impostato sulle angolazioni da 0 a 75° e da 0 a 70° per una visualizzazione ottimale.

Il supporto è pieghevole per esser trasportato facilmente. Quando è ripiegato continua a funzionare come un normale tappetino. È realizzato con tutte le tecnologie necessarie per la sicurezza e nella confezione c’è anche un caricabatterie da 20W.

Questo caricabatterie, perfetto per tutti gli ultimi iPhone con ricarica MagSafe, costerebbe 60€ ma oggi lo pagate solo 49,99 €, uno dei prezzi più bassi che abbiamo visto per un caricabatterie Qi2, compatibile MagSafe, di questa qualità.