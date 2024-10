iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Pro, su Amazon in spedizione immediata e a rate senza interessi

Pubblicità

iPhone 16 Pro Max e iPhone Pro arrivano su Amazon. Dopo le prime ore del lancio in cui erano stati disponibili, i dispositivi della Mela erano andati esauriti, ma sono finalmente tornati sia nella versione da 6,9 che nella sia nella versione da 6,9. E sono anche pagabili in cinque rate senza interessi e senza garanzie,.

Di questi iPhone via abbiamo detto tutto nella nostra recensione. In sintesi rappresentano l’offerta 2024/25 della Mela. Nonostante una forte similitudine con gli iPhone 15 Pro, in particolare dal punto di vista estetico, aggiungono diverse novità.

Processore A18 Pro

Tasto controllo fotocamera

Stili fotografici di seconda generazione

Fotocamera Ultra Wide 48 megapixel

Schermo più grande

Video dolby Vision 4K a 120 fps

Wi-Fi 7

Zoom 5X anche su iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max sono ancora abbastanza complicati da trovare sul mercato. La stessa Apple li consegna tra metà e fine mese e parecchi non sono neppure disponibili presso gli Apple Store. Anche i negozi dei rivenditori autorizzati stanno avendo parecchie difficoltà a reperirli. Amazon invece offre addirittura alcuni iPhone 15 Pro Max in spedizione immediata (ordinate oggi e ricevete domani). Ci sono anche modelli da 512 e e da un TB sempre in spedizione immediata o molto rapida (due giorni).

Non mancano neppure, come accennato, anche gli iPhone 16 Pro che hanno una disponibilità più larga degli iPhone 16 Pro Max. Ci sono anche pacchetti che includono le custodie originali, indispensabili per usare il nuovo tasto capacitivo, Controllo Fotocamera.

Da notare che oltre la spedizione rapida, Amazon offre anche la classica formula di acquisto a rate senza interessi e senza garanzie. Se non trovate questa opzione direttamente nella vetrina, la troverete nel carrello.

Possibile, come sempre anche rinunciare all’acquisto dopo 15 giorni e rispedire l’iPhone se non vi piace.

Tutti gli iPhone si acquistano da qui