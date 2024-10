Nuovo spot Apple esalta il Controllo fotocamera degli iPhone 16

Pubblicità

Apple ha diffuso un nuovo spot dedicato agli iPhone 16 evidenziando le possibilità offerte dal Controllo fotocamera.

Nello spot si mostra iPhone 16 Pro (qui la nostra recensione) ma il pulsante in questione è disponibile su tutti e quattro gli ultimi modelli di iPhone.

Controllo foto­camera è un pulsante all’esterno lisco al tatto, ircondato da un sottile bordo in acciaio inossidabile; internamente al telefono è un sensore di pressione con feedback aptico che simula il pulsante di scatto di una reflex digitale. Un rilevatore tattile riconosce le interazioni come la pressione o lo scorrimento del dito.

Apple ha spiegato che il Controllo fotocamera offre nuovi modi per interagire con il sistema di fotocamere, aiutando l’utente a catturare i momenti importanti in modo facile e veloce.

Usando il controllo in questione è possibile aprire al volo la fotocamera, fare una foto e iniziare a registrare un video. Una anteprima aiuta l’utente a perfezionare l’inquadratura e a regolare opzioni quali zoom, esposizione e profondità di campo, per comporre una foto o un video scorrendo il dito sul controllo. Anche gli sviluppatori di terze parti possono sfruttare il Controllo fotocamera (lo fa già, ad esempio, l’app Snapchat).

Apple ha in precedenza riferito che in futuro Controllo fotocamera renderà disponibili informazioni di tipo visivo per aiutare l’utente a saperne di più su oggetti e luoghi, con più rapidità.

A partire dal prossimo anno nei Paesi e nei territori in cui sarà disponibile Apple Intelligence, sarà possibile tenere premuto Controllo fotocamera per vedere al volo gli orari di apertura o le valutazioni di un ristorante, aggiungere un evento da un volantino al calendario, identificare all’istante una razza canina e molto altro ancora.

Controllo fotocamera fungerà anche da via d’accesso a strumenti di terze parti con funzionalità specifiche, per esempio, quando l’utente vuole cercare su Google dove acquistare un determinato prodotto o sfruttare le capacità di problem solving di ChatGPT.

Macitynet ha esaminato a fondo il Controllo Fotocamera nella recensione degli iPhone 16 Pro e Pro Max che trovate su macitynet.it.