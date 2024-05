iPhone 16 Pro Max si rifarà le lenti con nuove camere wide e ultra wide

Pubblicità

Si avvicina a grandi falcate l’uscita dei prossimi iPhone 16, anche se mancano ancora diversi mesi. Eppure, come ormai capita da anni, sono davvero tanti i leak pre lancio. Questa volta una voce proveniente dall’Asia avrebbe delineato il cambio di lenti per iPhone 16 Pro Max. Ecco le novità in merito.

Il prossimo terminale di punta della Mela, quello più grande in termini dimensionali, dovrebbe essere dotato di un sensore della fotocamera principale più grande, mentre entrambi i modelli di iPhone 16 Pro potrebbero presentare per la prima volta una fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel.

Secondo l’utente Weibo OvO Baby Sauce OvO, la fotocamera principale dell’iPhone 16 Pro Max sarà basata su un avanzato sensore Sony IMX903 personalizzato da 48 megapixel. Al contrario, l’iPhone 16 Pro utilizzerà lo stesso sensore Sony IMX803 personalizzato da 48 megapixel presente sugli attuali modelli di iPhone 15 Pro. In sostanza, sembra che Apple voglia ancor di più differenziare il modello Max rispetto alla controparte più piccola, mettendo così su un piano tecnico differente i due modelli di Pro.

Fotocamera Ultra Wide

La fonte afferma anche che i modelli di iPhone 16 Pro di quest’anno avranno una fotocamera Ultra Wide migliorata con un sensore da 48 megapixel, capace di catturare più luce e di ottenere foto migliori in modalità 0,5x, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. In termini di paragone ricordiamo che l’attuale lente Ultra Wide degli iPhone 15 Pro è da 12 megapixel.

Non è la prima volta che si sente parlare di un sensore per la fotocamera principale più avanzato per l’iPhone 16 Pro Max. Già durante lo scorso gennaio una voce, proveniente sempre da Weibo, aveva sollevato con precisione diversi dettagli sulle tecnologie delle fotocamere degli iPhone in arrivo.

In quell’occasione si era già parlato del sensore personalizzato Sony IMX903 per iPhone 16 Pro Max con funzionalità avanzate come un design impilato, un convertitore Analogico-Digitale (ADC) a 14 bit per una conversione di dati delle immagini di alta qualità e il controllo automatico del guadagno digitale (DCG) per una migliore gamma dinamica e controllo del rumore.

In precedenza, si era anche parlato della possibilità di una fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel per entrambi i modelli di iPhone 16 Pro. Questa voce era stata diffusa per la prima volta lo scorso dicembre, suggerendo che i dispositivi Pro di quest’anno saranno i primi a presentare due sensori da 48 megapixel. Se fosse vero, l’aggiornamento permetterebbe a entrambi i modelli di iPhone 16 Pro di scattare foto ProRAW da 48 megapixel in modalità Ultra Wide.

L’affermazione delle ultime ore, comunque, rafforza ulteriormente questa voce e corrobora una previsione del 2023 dell’analista Jeff Pu di Haitong International Securities, che aveva scommesso su un iPhone 16 Pro con fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel.

Prospettiva iPhone 17

Nel 2025, si prevede che l’iPhone 17 Pro completerà la transizione dei sensori della fotocamera posteriore ai 48 megapixel, portando questa tecnologia anche sulla lente teleobiettivo che, attualmente, è da 12 megapixel sui modelli di iPhone 15 Pro.

