iPhone 16 Pro 128 GB al minimo storico, -21% a 982€

Pubblicità Scende al prezzo minimo storico il nuovo iPhone 16 Pro da 128 GB: oggi si può acquistare in sconto a 982 € su Amazon invece di 1.239 €, con un ribasso netto del 21%. Una delle occasioni più interessanti per avere il top di gamma Apple risparmiando 257 €. Design in titanio e display da riferimento L’iPhone 16 Pro si rinnova completamente nel design grazie alla nuova scocca in titanio, più leggera e al tempo stesso più resistente rispetto ai modelli precedenti. Il display Super Retina XDR da 6,1” con tecnologia ProMotion a 120Hz offre un’esperienza visiva fluida e dinamica, ideale per contenuti video, giochi e uso quotidiano. La Dynamic Island continua a evolversi, offrendo un’interazione intelligente e sempre accessibile. Prestazioni al top e fotocamera Pro Al suo interno troviamo il chip A18 Pro, il più potente mai realizzato da Apple, capace di gestire anche le attività più impegnative in modo efficiente. Dalla grafica avanzata alla realtà aumentata, tutto gira fluido e senza rallentamenti. Il comparto fotografico è stato potenziato con una fotocamera principale da 48MP, modalità notturna evoluta e zoom ottico fino a 5x con lente periscopica: perfetto per chi cerca qualità e versatilità negli scatti. Uno sconto da non perdere Il prezzo di listino dell’iPhone 16 Pro da 128 GB è di 1.239 €, ma oggi è disponibile a 982 € su Amazon, con uno sconto reale del 21%. Considerando il livello tecnologico, la qualità costruttiva e la lunga durata del supporto software Apple, si tratta di un’offerta davvero vantaggiosa per chi cerca il meglio.

