Ecco iPhone Air, è davvero il più sottile di sempre. E che potenza

Apple l’ha presentato davvero: iPhone Air, una nuova inedita variante dell’ultima gamma annunciata a settembre 2025 che si contraddistingue per un design esageratamente sottile, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “iPhone più sottile di sempre“.

Ce ne parla John Ternus, Senior Vice President Hardware Engineering di Apple, durante l’evento di presentazione (preregistrato, ma andato in onda alle ore 19:00 italiane) conclusosi alle 20:12 di martedì 9 settembre 2025.

Design

Parliamo di uno spessore di soli 5,6 mm, il tutto con uno schermo che è stato allargato (è un Super Retina XDR da 6,5″ con ProMotion a 120 Hz) pur mantenendo le dimensioni di sempre, con tanto di tecnologia Always On e fino a 3.000 nits di luminosità, la più alta di sempre su iPhone, con un contrasto due volte maggiore rispetto al passato.

Presenta una finitura a specchio che lo rende ancora più elegante degli altri, e monta il Ceramic Shield sia davanti che dietro, con una struttura in nanocristalli che migliorano notevolmente la resistenza.

Apple dice che è il più robusto mai creato: pensate che sul retro c’è il Ceramic Shield di prima generazione che gli permette di aumentare la resistenza agli urti di 4 volte rispetto al vetro dei precedenti modelli, mentre per lo schermo adotta il più recente Ceramic Shield 2, con la promessa di una resistenza tripla ai graffi rispetto alla precedente generazione del Ceramic Shield.

La struttura è in titanio (riciclato all’80%), un materiale fondamentale per ottenere il design super sottile e garantire allo stesso tempo la giusta resistenza alla flessione. Insomma, dice Apple, è il più resistente di tutti.

Con questo modello Air, il design di iPhone è stato completamente riprogettato, con una nuova “gobba” in alto, intorno alla fotocamera posteriore, dove sono raggruppati la maggior parte dei componenti.

Prestazioni

Tutto questo non va a discapito della potenza. Sotto al cofano infatti c’è il chip A19 Pro che sulla carta mostra numeri da MacBook Pro. Apple dice che questo componente usa una CPU a 6 core e una GPU a 5 core, e integra accelleratori neurali in ogni core della GPU per triplicare la potenza di calcolo rispetto alla GPU della generazione precedente.

Apple ci ha messo dentro anche N1, un nuovo chip di rete wireless che ingloba Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, migliorando anche prestazioni e affidabilità di funzioni come l’Hotspot e AirDrop.

Nuovo anche il modem C1X che è più veloce, più efficiente e meno energivoro (-30%) del C1 che va a sostituire.

Fotocamere

Anche se la fotocamera è soltanto una – spiega un dirigente Apple – è una 48 MP con tecnologia Fusion che gli fa fare di tutto, grazie anche alle tecnologie di machine learning per scattare foto con focali e risoluzioni diverse (incluse le classiche a 28 e 35 mm). Fisicamente è un obiettivo da 26 mm con f/1.6 che grazie all’AI può fungere anche da teleobiettivo 52 mm da 12 MP.

Lato video, quest’ottica registra in Dolby Vision 4K a 60 fps e supporta la modalità Azione.

Sul davanti invece c’è una fotocamera Center Stage da 18 MP che registra video stabilizzati in 4K HDR e può essere usata per registrare contemporaneamente insieme a quella posteriore tramite funzione Dual Capture, utile per documentare se stessi e il mondo circostante.

Altre caratteristiche

Come preannunciato usa solo la eSIM, anche nella versione italiana, una scelta tecnica che gli permette di avere così più spazio per la batteria.

E c’è sia il tasto Controllo Fotocamera che il pulsante Azione.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo iPhone Air parte con 256 GB di capacità, in Italia al prezzo di 1.239 € ed è disponibile in quattro finiture: nero siderale, bianco nuvola, oro chiaro e celeste. C’è anche con memoria da 512 GB (1.489 €) e 1 TB (1.739 €).

Si preordina a partire dal 12 settembre e nei negozi arriva il 19 Settembre.