iPhone 17 Pro, non sorprende ma ha i numeri per piacere

Con gli iPhone 17 Pro Apple non sorprende (tutte le novità erano già ampiamente ma anticipate) ma mette comunque insieme un ottimo prodotto puntando su prestazioni, design e fotografia per fare “il dispositivo più avanzato e potente mai realizzato” come ha detto Greg Joswiak alla presentazione.





Gestione termica rivoluzionaria

Alla base del progetto c’è una scocca in alluminio serie 7000 con plateau posteriore forgiato, progettata per unire leggerezza e robustezza. A questa struttura, cui Apple ha dedicato particolare attenzione durante la presentazione e che ha funzione di dispersione del calore, si unisce una cameda di vapore, tecnologia del tutto nuova per Apple, che trasferisce il calore verso il telaio e lo distribuisce in modo uniforme.

Questo sistema consente al nuovo chip A19 Pro di mantenere carichi elevati più a lungo, con un incremento delle prestazioni sostenute fino al 40% rispetto alla generazione precedente.



Potenza e innovazione fotografica

Il cuore del telefono, la componente che ha determinato la necessità di un nuovo sistema per il raffreddamento è il nuovo A19 Pro, il più potente (ovviamente…) mai progettato da Apple per uno smartphone. Costruito con un’architettura a 6 core CPU e 6 core GPU potenziati da acceleratori neurali dedicati, lavora in tandem con il Neural Engine a 16 core per gestire applicazioni di intelligenza artificiale, giochi di livello console e flussi di lavoro creativi.

La capacità di mantenere prestazioni elevate nel tempo, grazie alla camera di vapore integrata, garantisce un +40% di performance sostenute rispetto alla generazione precedente.

La nuova GPU abilita ray tracing hardware, frame rate più alti e un’esperienza visiva da primo piano assoluto nel mondo mobile. In parallelo, il chip N1 dedicato alle connessioni abilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, migliorando affidabilità e velocità nelle comunicazioni.

La fotocamera posteriore

Il sistema fotografico posteriore di iPhone 17 Pro presenta tre sensori da 48 megapixel che lavorano in sinergia attraverso la tecnologia Fusion Camera. Il nuovo teleobiettivo ha un sensore più ampio del 56% rispetto al modello precedente e introduce due lunghezze focali equivalenti: 100 mm (4x) ideale per ritratti e 200 mm (8x), il più lungo mai visto su iPhone.

Con l’ultra-grandangolo parte da 13 mm offrendo, iPhone 17 Pro offre un range ottico di otto obiettivi equivalenti. Lo zoom digitale aggiunge versatilità, spingendosi fino a 40x per scatti a distanza senza, dice Apple, perdere dettaglio.

Grazie al Photonic Engine aggiornato. Questo motore di elaborazione sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per ridurre il rumore e mantenere colori naturali anche in condizioni di luce difficili.

La fotocamera anteriore Center Stage

Apple rinnova anche la parte frontale con la nuova fotocamera Center Stage, la prima su iPhone con un sensore quadrato da 18 megapixel. Questo design inedito consente di catturare più dettaglio e un campo visivo più ampio, perfetto per selfie di gruppo o videochiamate. L’intelligenza artificiale interviene automaticamente per adattare l’inquadratura, passando da verticale a orizzontale e allargando il campo quando rileva più persone.

La fotocamera frontale introduce inoltre la funzione Dual Capture, che permette di registrare simultaneamente dalla fotocamera anteriore e posteriore: ideale per vlog e contenuti social.

A questo si aggiunge una stabilizzazione avanzata in 4K HDR, che mantiene l’immagine priva di vibrazioni e sfocatore anche in movimento, trasformando la fotocamera anteriore in uno strumento versatile.

Funzioni video professionali

Con iPhone 17 Pro Apple punta in alto anche nel settore video, introducendo strumenti fino a ieri riservati a telecamere professionali. Oltre al già noto supporto a Dolby Vision HDR e alla possibilità di registrare in 4K a 120 fps, arrivano tre novità assolute: ProRes RAW, Apple Log 2 e il Genlock. Quest’ultimo permette di sincronizzare più videocamere in tempo reale, senza bisogno di interventi manuali in post-produzione, un vantaggio enorme per chi lavora in set multicamera o in produzioni dal vivo.

Il formato ProRes RAW offre ai professionisti un controllo totale sui parametri di esposizione e colore, mentre Apple Log 2 amplia la gamma dinamica per ottenere immagini con più sfumature nelle alte luci e nelle ombre.

Grazie a queste tecnologie, iPhone 17 Pro si integra facilmente con Final Cut Camera e con le soluzioni Blackmagic Design, diventando uno strumento che si può inserire direttamente in flussi di lavoro cinematografici e televisivi.

Per i content creator, significa poter passare dal vlog alla produzione avanzata senza cambiare dispositivo, con la sicurezza di una stabilizzazione video evoluta e la possibilità di sfruttare le nuove funzioni anche in combinazione con la fotocamera frontale.

Display e vetro Ceramic Shield 2

iPhone 17 Pro si presenta in due varianti da 6,3 pollici e 6,9 pollici, entrambe con pannello Super Retina XDR. Lo schermo supporta ProMotion fino a 120 Hz, modalità Always-On e una luminosità che raggiunge i 3.000 nit all’aperto, il valore più alto mai visto su un iPhone. In più, Apple dichiara un contrasto outdoor raddoppiato, che rende più leggibili testi, foto e video anche in pieno sole. Questo salto in termini di visibilità e fluidità rende i modelli Pro particolarmente adatti non solo all’uso quotidiano, ma anche al gaming e alla fruizione di contenuti multimediali.

La protezione del display è affidata al nuovo Ceramic Shield 2, che introduce un rivestimento anti-riflesso migliorato e una resistenza ai graffi fino a 3 volte superiore rispetto al vetro precedente. Per la prima volta, questo materiale ultra-resistente viene applicato anche sul retro del telefono, garantendo una resistenza alle crepe 4 volte superiore rispetto alle generazioni passate.





Autonomia e ricarica

Grazie al nuovo design unibody con plateau posteriore, Apple ha potuto inserire una batteria più capiente, supportata dall’efficienza dell’A19 Pro e della gestione intelligente di iOS 26. Questo sistema garantisce l’autonomia più elevata vista su un iPhone: fino a 39 ore di riproduzione video sul Pro Max e un aumento tangibile anche sul modello Pro “base”.

La ricarica rapida via USB-C porta la batteria al 50 % in circa 20 minuti, un caricabatterie da 40 W. In precedenza per arrivare al 50% della ricarica era necessaria mezzora.

Connettività e chip N1

Oltre al processore A19 Pro, iPhone 17 Pro inaugura un’ulteriore novità con l’introduzione del chip N1, sviluppato da Apple per gestire in modo più efficiente e integrato tutte le connessioni wireless del dispositivo. Grazie a questo componente, arrivano il supporto integrato a Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, lo standard pensato per i dispositivi della smart home.

Con il passaggio a Wi-Fi 7, iPhone 17 Pro può sfruttare larghezze di banda maggiori e latenze ridotte, aprendo la strada a esperienze in tempo reale come il cloud gaming o le videoconferenze in 4K. Il nuovo Bluetooth 6, invece, assicura una maggiore efficienza energetica e una qualità audio superiore, fondamentale per chi utilizza cuffie e accessori wireless di ultima generazione.

Infine, l’integrazione di Thread rende l’iPhone un vero e proprio hub domestico, capace di dialogare con lampadine, serrature e sensori senza la necessità di dispositivi intermedi. Con queste scelte, Apple rende iPhone 17 Pro non solo un potente smartphone, ma anche un nodo centrale per la connettività personale e domestica del futuro.

Accessori

Apple accompagna i modelli Pro con una gamma rinnovata di custodie: TechWoven Case, cover in silicone e trasparenti. Debutta anche il Crossbody Strap, tracolla magnetica regolabile disponibile in dieci colori. Tra gli accessori ufficiali ci sono il nuovo alimentatore Dynamic Power Adapter da 40W e il MagSafe Qi2 da 25W.







Prezzi, versioni e disponibilità

iPhone 17 Pro sarà disponibile con 256 GB, 512 GB e 1 TB di memoria, mentre il Pro Max aggiunge anche la versione da 2 TB. I colori tra cui scegliere sono deep blue, cosmic orange e silver.

Per quanto riguarda i prezzi, il confronto con la generazione precedente è interessante: l’iPhone 16 Pro partiva da 1.239 euro per 128 GB e 1.369 euro per 256 GB, mentre il nuovo iPhone 17 Pro parte da 1.339 euro ma con 256 GB di base. Si registra quindi un lieve aumento del prezzo di ingresso, compensato però dal raddoppio della capacità di archiviazione iniziale.

Da notare che per la prima volta è anche disponibile, solo per iPhone 17 Pro Max, una versione da 2 TB che ha i considerevole prezzo di 2489 euro, 500 euro in più della versione da 1 TB.

I preordini iniziano il 12 settembre e la disponibilità è fissata per il 19 settembre,.