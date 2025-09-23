iPhone 17 è qui, vendi l’usato hi-tech prima che si svaluti, su TrenDevice extravalutazione +15 € fino al 26 settembre

Con l’uscita del nuovo iPhone 17, i modelli precedenti iniziano a perdere valore, per questo motivo oggi è il momento più profittevole per vendere il vostro usato hi-tech. Su TrenDevice infatti, fino al 26 Settembre, potete approfittare dell’extravalutazione di 15 €, fruibile con il codice TRADEIN15, valido su tutti i modelli di iPhone, iPad e Mac ma anche AirPods, Apple Watch, Samsung e Playstation. Inoltre, con la quotazione bloccata fino al 10 Ottobre, avrete più tempo per organizzare con calma la procedura di ritiro del vostro dispositivo.

Vendere iPhone su TrenDevice è semplice, veloce e completamente online: valutazione iPhone in tempo reale, ritiro gratuito a domicilio con corriere assicurato e pagamento con bonifico bancario in soli 7 giorni.

Vediamo insieme quanto potete incassare dalla vendita del vostro usato sfruttando l’extravalutazione di 15 € fruibile con il codice TRADEIN15: se volete vendere iPhone 17 ottenete fino a 1.155 €, mentre vendere iPhone 16 vi permetterà di incassare fino a 705 €. Se volete vendere iPhone 15 su TrenDevice ottenete fino a 525 €, mentre ricaverete fino a 395 € se avete intenzione di vendere iPhone 14.

Come valutare e vendere iPhone usato? Collegatevi su TrenDevice nella sezione Vendi e cliccate sul pulsante “Inizia qui”, seguendo il processo di valutazione e rispondendo a poche e semplici domande sul vostro usato. Inserite quindi il vostro indirizzo email per scoprire la quotazione e utilizzate il codice TRADEIN15 per ottenere 15 € in più. Cliccando su “Procedi con la vendita” confermerete la richiesta e verrete ricontattati per concordare data e ora di ritiro gratuito con corriere assicurato. Dopo 7 giorni lavorativi riceverete il pagamento concordato direttamente sul vostro conto corrente.

Permuta iPhone: online è possibile effettuare la permuta del vostro iPhone usato, contestualmente all’acquisto di un iPhone Ricondizionato. Potrete spedire il dispositivo che volete dare in permuta quando avrete ricevuto il Ricondizionato che acquistato su TrenDevice. Riceverete un kit di spedizione con tutte le istruzioni per organizzare il trasporto.

Su TrenDevice potete ottenere una quotazione più alta scegliendo i TrenDevice Money anziché il pagamento con bonifico bancario. I TrenDevice Money sono un credito virtuale da spendere su TrenDevice e si ottengono esclusivamente quando si effettua la vendita del vostro usato su TrenDevice, scegliendoli in alternativa al pagamento con bonifico bancario. 1 TrenDevice Money equivale ad 1 euro. Questo Bonus varia in base al modello di dispositivo che si desidera vendere.

Non aspettate che il vostro iPhone usato si svaluti: approfittate dell’extravalutazione di 15 € valida fino al 26 Settembre e ottenete un ricavo extra dalla vendita del vostro iPhone usato, anche presso i TrenDevice Store:

– TrenDevice Store Milano in Via B. Luini 8, a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio”

– TrenDevice Store Torino in Via San Donato 5, a pochi minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa

– TrenDevice Store Roma in via Emanuele Filiberto 26, a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni”

– TrenDevice Store Avellino in via Appia 11, Manocalzati (AV), all’interno del punto vendita Progress

Inoltre iscrivendovi al Canale WhatsApp di TrenDevice potrete ricevere offerte esclusive direttamente sul vostro telefono! Questo canale vi permetterà di ricevere aggiornamenti tempestivi su promozioni, sconti e prodotti disponibili in tempo reale direttamente vostro telefono. Cosa state aspettando? Cliccate qui per iscrivervi subito e assicuratevi di attivare le notifiche per non perdere nessuna offerta esclusiva.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 200.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.