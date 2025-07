Sconto LEFANT M2 Robot, essenziale efficiente ed economico solo 159,99 €

Amazon propone oggi LEFANT M2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti a prezzo scontato: da 199,99€ si passa a 159,99€. Si tratta di un dispositivo 2-in-1 per la pulizia automatica della casa, con aspirazione potente e lavaggio regolabile, pensato per ambienti con animali domestici.

Navigazione laser precisa e mappatura a 3 livelli

LEFANT M2 utilizza un sistema di navigazione DTOF con mappatura intelligente, che rileva e analizza con precisione la disposizione delle stanze anche in condizioni di scarsa illuminazione. Supporta fino a tre mappe differenti, permettendo l’uso in più piani della casa, e pianifica il percorso ottimale evitando ripetizioni o aree dimenticate. Il robot è in grado di rilevare ostacoli fino a 4 cm, utile per evitare tappeti spessi, soglie o gambe di mobili.

Aspirazione da 6000 Pa e lavaggio a tre livelli

La funzione di aspirazione da 6000 Pascal è tra le più elevate nella categoria: raccoglie con efficacia peli di animali, polvere fine e detriti anche da tappeti o fessure. Il serbatoio dell’acqua integrato da 300 ml consente il lavaggio dei pavimenti con tre livelli di intensità, regolabili via app. Questo lo rende adatto sia alla pulizia quotidiana che alla rimozione di macchie persistenti su superfici dure.

Controllo tramite app e autonomia estesa

Tramite l’app Lefant è possibile personalizzare la pulizia per singole stanze, scegliere aree da escludere, modificare le zone mappate e attivare modalità specifiche. È compatibile con i comandi vocali di Google Assistant per avvio e interruzione da remoto. La batteria integrata assicura un’autonomia fino a 140 minuti, con ritorno automatico alla base di ricarica al termine del ciclo. Silenzioso in funzione, è pensato per chi convive con animali domestici.

Su Amazon, LEFANT M2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è disponibile a 159,99€, in calo rispetto al prezzo di listino di 199,99€, un prezzo ottimo per le funzioni e la qualità del marchio.

