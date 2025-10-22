Suunto Vertical 2 con display AMOLED e GPS fino a 65 ore di autonomia

A quasi due mesi dal Race 2 che punta agli allenamenti, Suunto annuncia il nuovo Vertical 2, evoluzione dello sportwatch pensato invece per spedizioni e attività all’aperto. Questo nuovo modello punta a migliorare l’esperienza d’uso grazie a una serie di aggiornamenti sia lato hardware che software, pur mantenendo i tratti distintivi della gamma Vertical ovvero autonomia, robustezza e strumenti di navigazione di alto livello.
Tra i componenti aggiornati troviamo un nuovo sensore ottico per la frequenza cardiaca che promette misurazioni più accurate anche durante le attività più intense. Il display inoltre adesso è un AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel che dovrebbe offrire una migliore leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.
Aggiornato anche il processore e aumentata la memoria interna, ed è stata inoltre integrata una torcia LED nella lunetta che grazie alle modalità luce bianca e rossa si rivela particolarmente utile di notte e in situazioni di emergenza.
Lato autonomia l’azienda dichiara fino a 65 ore di tracciamento GPS in modalità dual-band oppure fino a 20 giorni di utilizzo in modalità smartwatch.
Il nuovo Suunt Vertical 2 offre poi mappe offline gratuite con informazioni dettagliate su terreno, sentieri e curve di livello, con tanto di funzione Climb Guidance che mette a disposizione profili altimetrici in tempo reale e notifiche su salite e discese imminenti.
L’orologio supporta 115 modalità sportive e include strumenti per l’analisi dell’allenamento, previsioni meteo, dati su altitudine, orari di alba e tramonto.
Disponibilità e prezzi
Suunto Vertical 2 è in vendita anche su Amazon ed è disponibile in due versioni: acciaio inossidabile a 599 € oppure con scocca in titanio a 699 €.
