L’iPhone 18 si giocherà le sue carte in due stagioni

Il mondo degli smartphone sta cambiando: meno vendite, clienti che cambiano dispositivo più lentamente e tecnologie che faticano a progredire. Apple sta sperimentando sulla sua pelle questa situazione e sta cominciando a pensare che è tempo di cambiare.

Una prima mossa arriverà quest’anno con un telefono, iPhone 17 Air, che non sarà molto diverso dal punto di vista delle funzioni dagli iPhone 16. Una seconda mossa, che potrebbe sconvolgere non la tecnica ma l’orizzonte, la vedremo il prossimo anno con un lancio scaglionato degli iPhone.

iPhone 18: la gamma in due fasi

La nuova strategia, citata da The Information, rappresenta una svolta radicale: dividere il lancio degli iPhone 18 in due differenti momenti dell’anno, non più tutti insieme.

Ricordiamo che nel 2026 la lineup potrebbe essere composta da sei modelli:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Air

iPhone Fold

iPhone 18

iPhone 18e

Un primo blocco di modelli arriverebbe in autunno, come accade oggi. Un secondo in primavera. La ragione sarebbe nella volontà di coprire un arco più vasto di pubblico potenziale, offrendo molti differenti dispositivi.

Più modelli, più problemi e le buone ragioni

Con una gamma così ampia, Apple non può più permettersi di concentrare tutta la produzione nello stesso periodo. Il lancio scaglionato servirebbe a ridurre la pressione sulle fabbriche, limitando il numero di lavoratori impiegati in contemporanea e migliorando la gestione della catena logistica.

Oltre agli aspetti logistici e produttivi, c’è una questione altrettanto rilevante: la comunicazione. Con sei modelli di iPhone da lanciare, sostenere una campagna unificata e coerente diventa estremamente complesso. Ogni modello ha un target diverso, un messaggio chiave da trasmettere e un posizionamento da difendere.

Lanciare tutto insieme significherebbe rischiare che un modello offuschi la visibilità dell’altro. Ad esempio, un iPhone pieghevole attirerebbe inevitabilmente tutta l’attenzione, lasciando meno spazio alla promozione di modelli come il nuovo iPhone 18 Air o il 18e.

Con un lancio scaglionato, invece, Apple può costruire campagne mirate, ben cadenzate nel tempo, dove ogni prodotto ha il suo momento per essere raccontato, promosso e desiderato. Un vantaggio importante anche per partner commerciali, operatori e media, che possono dedicare maggiore attenzione a ogni singola uscita senza dover comprimere tutto in un solo evento.

Dietro al lancio scaglionato non c’è solo una questione tecnica, ma anche un preciso ragionamento fiscale: spalmare i lanci su più trimestri consente di distribuire i ricavi in modo più equilibrato lungo l’anno, evitando il classico picco autunnale.

Apple ha già testato questo meccanismo nel 2025 con il lancio dell’iPhone 16e, arrivato fuori dal ciclo tradizionale. Una mossa che ha permesso di generare nuove vendite in un periodo in cui, senza questo modello, il fatturato degli iPhone sarebbe quasi certamente sceso.

iPhone 18, Air e Fold: quando arriveranno?

In base a questa strategia, è inevitabile chiedersi quando usciranno i vari modelli. Le fonti concordano sul fatto che Apple stia valutando un lancio scaglionato in due momenti distinti: una prima fase in autunno 2026 e una seconda nella primavera del 2027.

Secondo The Information avremo

Settembre 2026 – illancio dei modelli di punta: iPhone 18 Pro , iPhone 18 Pro Max e il nuovo iPhone 18 Air .

– illancio dei modelli di punta: , e il nuovo . Fine 2026 – il debutto dell’ iPhone pieghevole , ancora in fase di sviluppo. Alcune fonti ipotizzano però uno slittamento più avanti . Non dimentichiamo che giugno 2027 sarà il 20° anniversario del lancio del primo iPhone.

– il debutto dell’ , ancora in fase di sviluppo. Alcune fonti ipotizzano però . Non dimentichiamo che giugno 2027 sarà il 20° anniversario del lancio del primo iPhone. Primavera 2027 – i modelli più accessibili: iPhone 18 (standard) e una nuova versione dell’attuale iPhone 16e. Questa fase servirebbe anche come banco di prova per l’espansione della produzione in India.

Naturalmente, da qui al 2026 manca ancora molto:. Ma se le anticipazioni di The Information si riveleranno fondate, il lancio degli iPhone 18 potrebbe davvero segnare l’inizio di una nuova era almeno per Apple.