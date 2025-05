Ecco la tabella di marcia degli iPhone, da qui a fine del 2027

Apple potrebbe davvero rivoluzionare il calendario dei lanci degli iPhone, abbandonando il consueto appuntamento unico di settembre per distribuire i nuovi modelli in due momenti dell’anno.

A parlarne nei giorni scorsi era stato The Information, una delle fonti più affidabili quando si tratta di dinamiche interne a Cupertino. Ora arriva una nuova conferma da parte di Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities noto per i suoi report sulle catene di fornitura asiatiche, che in passato ha spesso anticipato le tendenze Apple (anche se non sempre con margini d’errore trascurabili).

Nel suo ultimo intervento pubblicato sulla piattaforma Craft, Kuo non si limita a confermare l’ipotesi di un lancio scaglionato di cui già sapevamp: fornisce anche una prima cronologia precisa e una spiegazione sul perché Apple potrebbe davvero adottare questa strategia.

iPhone 18 in due tempi: le ragioni

Secondo quanto scrive l’analista, la gamma iPhone 18 sarà la prima ad applicare sistematicamente questo nuovo modello di lancio: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone 18 Air arriveranno nel tradizionale evento di settembre del 2026, mentre iPhone 18 e 18e (ovvero i modelli “non Pro”) slitteranno alla primavera del 2027.

Apple scardinerebbe lo storico ciclo annuale cui siamo abituati da oltre un decennio, per logiche industriali ben precise.

2H25-2H27 New iPhone Model Launch Predictions; Budget Models in 1H, Premium Models in 2H as Emerging Normhttps://t.co/OOsUbPlrBd pic.twitter.com/UA4MF0rUMR — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 5, 2025

Secondo Kuo Apple grazie a questo cambiamento potrebbe fronteggiare la sfida, tecnica e di marketing proposta dai concorrenti che lanciano prodotti nei primi tre mesi dell’anno e fare fronte allo sforzo di sostenere il marketing che con un aumento del numero degli iPhone diventerebbe molto pesante.

Ma ci sono anche altri motivi che possiamo dedurre da soli

Spazio all’innovazione nei modelli Pro : l’adozione di tecnologie complesse come il Face ID sotto lo schermo – previsto proprio per iPhone 18 Pro, consente di valorizzare maggiormente il prodotto

: l’adozione di tecnologie complesse come il – previsto proprio per iPhone 18 Pro, consente di valorizzare maggiormente il prodotto Maggiore segmentazione del mercato : differenziando i lanci, Apple può parlare a pubblici diversi in momenti diversi dell’anno, con un approccio simile a quanto fa già con iPad o Mac;

: differenziando i lanci, Apple può parlare a pubblici diversi in momenti diversi dell’anno, con un approccio simile a quanto fa già con iPad o Mac; Risposta a una domanda più volatile : i modelli non-Pro si vendono molto nel tempo, mentre i Pro hanno un picco iniziale. Separarli potrebbe rendere la logistica e le previsioni di vendita più efficaci.

: i modelli non-Pro si vendono molto nel tempo, mentre i Pro hanno un picco iniziale. Separarli potrebbe rendere la logistica e le previsioni di vendita più efficaci. una maggiore flessibilità produttiva , distribuendo la domanda tra due periodi e alleggerendo i picchi di carico sulle catene di fornitura

un impatto contabile più bilanciato, con ricavi distribuiti su più trimestri e non concentrati solo tra settembre e dicembre.

Il precedente c’è già di iPhone 16e

Anche se la svolta vera e propria è prevista per il ciclo degli iPhone 18, Apple ha già fatto un primo esperimento in tal senso: lo abbiamo visto con la gamma iPhone 16, dove i modelli principali (iPhone 16 e 16 Pro) sono stati lanciati a settembre 2024, mentre il modello iPhone 16e è arrivato nella primavera del 2025.

Si tratta di un prodotto più economico, meno ricco tecnicamente ma che grazie al lancio differito ha potuto avere una sufficiente visibilità e raccogliere un numero di vendite tali da sostenere il bilancio delle vendite di iPhone nel primi trimestre.

Nel 2025, questa dinamica potrebbe ripetersi: a settembre sono attesi iPhone 17, 17 Air e i due Pro, mentre il nuovo iPhone 17e dovrebbe vedere la luce solo nella primavera del 2026

A questo punto, il ciclo iPhone 16/17 sembra configurarsi come un banco di prova graduale per una strategia che potrebbe diventare permanente a partire dal 2026-2027.

Chi vuole “il meglio” sarà ancora incentivato ad aspettare settembre. Chi cerca un iPhone più economico, potrebbe trovare le nuove versioni “base” come alternativa primaverile.

La nuova roadmap: tutti i lanci previsti fino al 2027

La strategia del lancio in due fasi arriverà a maturazione a fine 2026 quando il calendario iPhone dei prossimi anni potrebbe seguire la nuova logica anche alla luce di un fatto bene preciso: il lancio di iPhone Fold che andrebbe ad affollare la gamma.

Settembre 2024 : lancio di iPhone 16 e iPhone 16 Pro

: lancio di e Primavera 2025 : arrivo di iPhone 16e

: arrivo di Settembre 2025 : debutto di iPhone 17 Pro 17 Pro Max e iPhone 17 Air

: debutto di Primavera 2026 : lancio del nuovo iPhone 17e

: lancio del nuovo Settembre 2026 : iPhone 18 Pro / Pro Max con Face ID sotto lo schermo e di 18 Air. In arrivo anche il primo iPhone pieghevole

: con Face ID sotto lo schermo e di In arrivo anche il Primavera 2027 : arrivo dei modelli iPhone 18 / 18e

: arrivo dei modelli Autunno 2027: arrivo dei nuovi modelli Pro e del secondo pieghevole

Insomma, nell’autunno del 2026 avremmo il doppio momento storico per Apple: da un lato l’introduzione della nuova generazione Pro con tecnologie avanzate come il Face ID sotto lo schermo; dall’altro, il possibile esordio del primo iPhone pieghevole, su cui l’azienda lavora da anni e che – secondo più fonti concordanti – sarebbe finalmente maturo per il mercato a fine del 2026.

Sarebbe qui che si formerebbe l’ingorgo di marketing. Sottolineare questi nuovi prodotti senza offuscare quelli che tecnologicamente sono indietro, sarebbe sostanzialmente impossibile.