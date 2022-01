iPhone permetterà a tutti di accettare pagamenti con carta di credito

Apple sta lavorando a un nuovo servizio che permetterà alle piccole attività e agli utenti di accettare pagamenti con carta di credito o debito direttamente da iPhone, senza bisogno di hardware aggiuntivo.

Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg spiegando che la multinazionale di Cupertino lavora su questa funzionalità dal 2020, da quando è stata acquisita la startup canadese denominata Mobeewave, nota per avere sviluppato una tecnologia per smartphone che consente di accettare pagamenti avvicinando la carta di credito al telefono. Il sistema in questione sfrutta il sensore NFC (Near Field Communication) di iPhone, già usato da Apple per consentire di pagare nei negozi fisici con Apple Pay.

Prima dell’acquisizione della startup da parte di Apple, sul sito di Mobeewave era indicato che la loro app permetteva a una attività di avviare una transazione specificando l’importo da chiedere e al cliente di pagare avvicinando una carta di credito o debito a un telefono con integrata la tecnologia NFC. Già prima dell’acquisizione di Apple si trattava di una procedura molto semplice per l’utente finale, in linea con la filosofia di Cupertino.

Non è chiaro se il nuovo servizio per trasformare iPhone in POS e per accettare pagamenti tramite carte di credito sarà integrato direttamente in Apple Pay o se invece sarà qualcosa di indipendente, ma il team della Mela che si sta occupando di questa nuova funzionalità sta lavorando insieme alla divisione Apple che si occupa di pagamenti online.

Il sensore NFC è integrato su iPhone 6 e seguenti e, alla stregua di Apple Pay, il nuovo servizio di pagamento tipo Square, dovrebbe essere disponibile con tutti gli iPhone più recenti, senza bisogno di acquistare hardware (lettori) aggiuntivi, permettendo alla fine della transazione di specificare un numero di telefono o una mail per inviare una ricevuta.

Sarà ovviamente necessario creare un profilo (indicare il conto sul quale gli accrediti dovranno essere versati). Apple ha in programma di rilasciare questa nuova funzionalità con un aggiornamento software nei prossimi mesi, forse già con il prossimo iOS 15.4. Ricordiamo che nelle scorse ore la multinazionale di Cupertino ha rilasciato la versione finale per tutti di iOS 15.3. Resta da capire quali saranno le commissioni applicate per ogni transazione, quali saranno gli eventuali vincoli, i tempi di accredito.