iPhone come POS, Apple acquisisce Mobeewave e fa un dispetto a Samsung

Apple continua ad espandere le sue tecnologie con l’acquisizione di piccole aziende di suo interesse, capaci di rafforzare il portfolio di applicazioni e servizi. Dopo avere comprato l’app di meteo Dark Sky e NextVR (che si occupa di realtà virtuale), l’ultima notizia in questo ambito è quella dell’acquisto di Mobeewave, una realtà specializzata nei pagamenti elettronici.

La piattaforma intorno a cui ha lavorato il team di Mobeewave, una azienda basata in Canada, è di particolare interesse per Apple; si fonda sull’utilizzo dell’NFC per mandare i ricevere pagamenti. Avendo a disposizione una carta di credito o un telefono con NFC diventa possibile trasferire denaro semplicemente avvicinando i due oggetti e usando la specifica applicazioni Mobewave. Il funzionamento è semplice: su un telefono si digita una cifra che è necessario trasferire, si avvicina una carta abilitata e il trasferimento sul conto avviene automaticamente. di un negozio vero e proprio.

Attualmente sul mercato ci sono altri sistemi simili. Uno di questi è Square, ma l’azienda americana pur sfruttando gli NFC, funziona in maniera diversa. Il negoziante deve avere un lettore specifico e il trasferimento avviene utilizzando iPhone da cui si abilita il trasferimento, come si fa con Apple Pay. Per essere più chiari nel caso Apple integrasse le tecnologie di Mobeewave, iPhone sarebbe il lettore e la carta di credito diventerebbe il sistema per trasferire il denaro.

Ricordiamo che Apple sta manifestando un grande interesse nel campo dei pagamenti e dei sistemi di trasferimento del denaro. Apple Pay a parte, recente è l’avvio dell’ambiziosa iniziativa che ha condotto, in collaborazione con Goldman Sachs, al rilascio di Apple Card, una carta di credito brandizzata con il marchio Apple.

Apple, che confermato l’acquisizione come si legge su Bloomberg, ha versato 100 milioni di dollari per entrare in controllo di Mobeewave, con questa operazione entra in un’azienda che ha un accordo con Samsung. I telefoni Samsung in alcuni paesi possono già trasferire denaro usando le tecnologie Mobeewave sulla piattaforma chiamata Samsung POS. Samsung è anche una delle aziende che ha investito su Mobeewave che ha raccolto sul mercato una ventina di milioni di dollari.