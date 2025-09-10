iPhone Air solo con eSim, come funziona e gli operatori che lo supportano

Con il lancio di iPhone Air, Apple porta in Italia una scelta già vista negli Stati Uniti con iPhone 14: niente più carrellino per la SIM fisica.

Nel nostro paese, come previsto, questo modello funziona infatti esclusivamente con la eSIM, la scheda telefonica digitale che non si inserisce fisicamente nel telefono ma si attiva tramite software.

Perché la eSIM su iPhone Air?

Apple ha deciso di rendere iPhone 17 Air compatibile soltanto con eSIM per diverse ragioni. In primo luogo, più spazio interno: eliminare il carrellino della SIM fisica significa poter ospitare una batteria leggermente più capiente o sistemi di raffreddamento più efficienti.

C’è poi un aspetto di design: senza slot esterni il dispositivo risulta più sottile, resistente e meglio protetto da polvere e liquidi. Infine, c’è la strategia di lungo periodo di Apple, che già da anni spinge verso la completa digitalizzazione delle schede telefoniche. Dopo aver introdotto la eSIM su iPad e poi su iPhone negli Stati Uniti, ora porta questa scelta anche in Europa, usando iPhone 17 Air come modello di transizione per abituare gradualmente gli utenti alla scomparsa della SIM fisica.

Vantaggi della eSIM

Ma che cosa è esattamente una eSIM? È un chip integrato direttamente nello smartphone, che contiene tutte le informazioni necessarie per collegarsi alla rete dell’operatore. A differenza della SIM tradizionale non si può estrarre o sostituire fisicamente: si attiva scaricando un profilo digitale fornito dal gestore, spesso tramite QR Code o app.

Con la eSIM non c’è più bisogno di una scheda fisica: si risparmia spazio e si elimina il rischio di rotture o smarrimenti. L’attivazione è immediata, senza tempi di spedizione o necessità di recarsi in negozio. È possibile avere più profili sullo stesso telefono, utili per viaggi all’estero o per chi usa due numeri.

Inoltre, aumenta la sicurezza: in caso di furto è più difficile estrarre la scheda per rendere irrintracciabile il dispositivo. Un ulteriore vantaggio molto apprezzato è la possibilità di acquistare SIM virtuali per l’estero, spesso a prezzi competitivi, da installare direttamente sul telefono senza dover cercare un negozio locale appena arrivati a destinazione.

Svantaggi della eSIM

Tra gli svantaggi c’è il fatto che non tutti gli operatori, soprattutto i più piccoli o locali, sono già pronti con la eSIM. Alcuni utenti preferiscono la “tangibilità” della SIM fisica, che si può spostare da un telefono all’altro senza procedure digitali.

In caso di problemi tecnici, cambio smartphone o passaggio di numero, la gestione può risultare meno immediata rispetto al semplice spostamento di una scheda. Inoltre, chi è meno pratico con le procedure digitali potrebbe trovare meno intuitiva l’attivazione rispetto alla tradizionale SIM rimovibile.

Operatori mobili italiani che supportano eSIM

iPhone 17 Air si rivolge soprattutto a chi è pronto ad abbandonare del tutto la SIM fisica e affidarsi a un modello esclusivamente digitale. In Italia questo non rappresenta più un ostacolo, perché ormai la quasi totalità degli operatori supporta la eSIM: dai grandi come

TIM

Vodafone

WindTre

Fastweb

Iliad (qui la nostra prova)

Anche più piccole offrono l’opzione eSim: Very Mobile, ho. Mobile, Kena, CoopVoce, Spusu, 1Mobile, Lyca Mobile, Digi Mobil e Vianova.

Questo significa che chiunque praticamente chiuque ha la possibilità di acquistare un iPhone Air e può attivare un piano telefonico con facilità, senza rischiare di rimanere senza copertura.

a presenza di così tanti operatori compatibili rende il nuovo modello accessibile a un pubblico molto ampio, dai clienti che vogliono la sicurezza dei grandi marchi fino a chi preferisce i prezzi più convenienti dei virtuali.

In questo senso, iPhone Air diventa il primo iPhone progettato per un mercato italiano ormai maturo sul fronte delle schede digitali.