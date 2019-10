iPhone carica foto alla massima risoluzione su Google Foto ma il bug sarà eliminato

La scorsa settimana gli utenti iPhone avevano appreso della possibilità di caricare foto HEIC scattate con lo smartphone alla massima risoluzione su Google Foto, senza consumare spazio disponibile. Purtroppo, si è trattato solo di un bug, e Big G sta lavorando per risolvere.

Non si è trattato di un bonus inaspettato per tutti i proprietari di iPhone, bensì di un bug da risolvere. Le foto in formato HEIC, così scattate da iPhone, graveranno sullo spazio disponibile su Google Foto, così come tutte le immagini con altra estensione. L’unico modo per non occupare spazio è di caricarle in formato ridotto, comunque ad alta qualità.

Si era pensato che il formato HEIC, molto più efficiente di quello JPEG, potesse scavalcare la compressione di Google, salvando le foto a risoluzione originale senza consumare spazio. Tuttavia, non è così. AndroidPolice riferisce che Google ha classificato questo comportamento come un “bug”, quindi è probabile che la situazione non duri a lungo.

La redazione di Google, già contattata sull’argomento, ha dichiarato:

Siamo a conoscenza di questo errore e stiamo lavorando per risolverlo

Tuttavia, c’è ancora qualche mistero da risolvere. Non si comprende se Google inizierà a caricare le immagini HEIC archiviate in Foto, anche se sono piccole e non occupano molto spazio o ii-convertirà queste immagini in JPEG compresse. O ancora, le comprimerà ulteriormente nel formato HEIC? Non è chiaro neppure se la correzione si applicherà a tutte le immagini HEIC o solo a quelle caricate con iPhone. Ricordiamo che i dispositivi Samsung supportano anche il salvataggio di foto come HEIC, anche se rimane salva la possibilità di scattare foto in jpg.

L’ipotesi più accreditata al momento è che Google convertirà in JPEG le foto anche se le dimensioni del file risultante sarà più grandi. Ad ogni modo, Google Foto rimane un buon affare anche per i proprietari di iPhone, dato che potranno comunque caricare le foto gratuitamente fino a 16 MP, e video fino a 1080p senza utilizzare lo spazio di archiviazione interno.