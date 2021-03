Apple ha brevettato il design “a grattuggia” per l’uso su iPhone e altri dispositivi

Tra le peculiarità del Mac Pro presentato nel 2019, il distintivo design con guscio in alluminio con un raffinato motivo a graticcio che consente di massimizzare il flusso dell’aria e rendere il sistema ultrasilenzioso.

Apple ha sfruttato il design in questione sia sul Mac Pro, sia sul Pro Display XDR. Per creare il pannello, un pattern a sfere viene ricavato lavorando le superfici interna ed esterna dell’alluminio; Il risultato è un design traforato e leggero che oltre a ottimizzare il flusso dell’aria garantisce un’estrema rigidità della struttura.

Il sito PatentlyApple ha scovato un brevetto della Casa di Cupertino denominato “Housing construction” (costruzione alloggiamento) e che prevede l’uso del pattern già visto su Mac Pro e Pro Display XDR anche su dispostivi come l’iPhone.

Nel brevetto Apple spiega che “i recenti avanzamenti nei dispositivi elettronici permettono elevati livelli di performance ma molte soluzioni per l’alloggiamento dei dispositivi non sono in grado di distribuire in modo efficace o respingere nell’ambiente circostante il calore generato dall’elettronica, elemento che limita il livello di performance di questi dispositivi”.

Secondo Apple il pattern a reticolo è una soluzione al problema giacché permette di incrementare la superficie di un dispositivo per un migliore raffreddamento e condurre il calore lontano dai componenti elettronici interni in modo più efficace, con conseguenti migliorie in termini di performance, permettendo al processore di lavorare meglio anche con temperature elevate.

Nei disegni allegati al brevetto si vedono vari esempi dei pattern a reticolo, incluso il possibile uso nel telaio esterno e interno di iPhone e altri dispositivi.

Oltre al miglioramento del rendimento termico, il design in questione è presentato come in grado di offrire vantaggi dal punto di vista del “grip” (della presa), aspetto unico, piacevole da sentire al tatto, e una esperienza gradevole quando si maneggia il dispositivo. Altro vantaggio del pattern a graticolo è la possibilità di migliorare la resistenza strutturale senza bisogno di aumentare spessore o peso dei componenti.

In una delle possibili incarnazioni del brevetto si mostra il design con il pattern a graticolo sfruttato all’interni degli iPhone per migliorare rigidità e resistenza dei dispositivi. Nel brevetto si cita inoltre la possibilità di usare la struttura in questione come schermatura per i dispositivi e allo stesso tempo consentire all’aria di circolare liberamente, utile anche per impedire la propagazione di disturbi elettromagnetico (EMI – Electro Magnetic Interference).

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Uno dei problemi da affrontare con il design a graticcio è l’impossibilità di offrire dispositivi resistenti a schizzi, gocce e polvere (rating IP68).

Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.