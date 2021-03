Xiaomi Mi Mix Fold, il pieghevole cinese è realtà solo per pochi

Durante la seconda parte della presentazione Xiaomi, andata in onda oggi 30 marzo 2021, che ha seguito l’evento dedicato a Mi 11, il colosso cinese ha presentato il proprio smartphone pieghevole, che prende il nome Mi MIX FOLD. Già nel nome ricorda quello di Samsung, così come nell’estetica. Purtroppo, sarà un dispositivo limitato al mercato cinese.

Xiaomi ha lanciato ufficialmente il suo primo smartphone pieghevole, Mi MIX FOLD, sottoposto a 200.000 piegamenti nei test di affidabilità e fino a 1 milione di piegamenti nei test di affidabilità estrema. E’ dotato di un display interno OLED pieghevole da 8,01 pollici con risoluzione WQHD+, con rapporto di 4:3. Raggiunge una luminosità di 900 nit di luminosità di picco e 600 nit di luminosità complessiva, con un rapporto di contrasto di 4.300.000:1, supporto Dolby Vision, HDR10+ e gamma di colori DCI-P3.

Quando piegato, Mi MIX FOLD è dotato di un display AMOLED esterno da 6,52 pollici, con frequenza di aggiornamento di 90Hz, e frequenza di campionamento del tocco di 180Hz. Mi MIX FOLD vanta una configurazione di altoparlanti quadrupli: gli altoparlanti doppi 1216 dal design simmetrico sono posizionati su entrambi i lati dello schermo e si distinguono per una grande ampiezza di 0,65mm e una cavità sonora equivalente a 1,34cc.

Mi MIX FOLD propone al suo interno il processore Surge C1 e si fregia della tecnologia a lente liquida che adotta una struttura che include un elemento fluido compreso tra due pellicole e che, grazie ad un sistema motorizzato, può modificare in tempo reale il suo raggio di curvatura per cambiare il modo in cui viene catturata la scena. Inoltre, Mi MIX FOLD è anche dotato di una fotocamera principale da 108MP pixel e di una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP con un impressionante campo visivo di 123°. La fotocamera principale da 108MP pixel è dotata di un obiettivo 7P, che può produrre direttamente foto ad alta definizione da 108MP pixel.

A livello di autonomia, Mi MIX FOLD dispone di una batteria integrata da 5.020mAh con architettura parallela a doppia batteria brevettata da Xiaomi, che consiste in due batterie con una capacità di 2.460mAh e 2.560mAh. La speciale struttura in parallelo permette una erogazione di corrente di 10A. Supporta la ricarica a 67W per una ricarica completa in appena 37 minuti.

Prezzi e disponibilità

Purtroppo, lo smartphone avrà un prezzo di 9.999 RMB (circa 1200 euro al cambio) per la versione da 12GB+256GB, 10.999 RMB (circa 1400 euro al cambio) per quella da 12GB+512GB e 12.999 RMB (1700 euro) per la versione da 16GB+512GB. I preordini per Mi MIX Standard Edition e Ceramic Special Edition saranno aperti oggi, ma Mi MIX FOLD sarà ufficialmente disponibile per l’acquisto in Cina a partire dal 16 aprile.