iPhone Fold, Apple punterà su display senza piega e il vecchio Touch ID

Il 2025 non passerà alla storia come l’anno più eccitante per l’iPhone. I modelli in arrivo di iPhone 17, se si esclude iPhone 17 Air, rappresentano più un esercizio di continuità che una rivoluzione: piccoli ritocchi al design, una nuova opzione di colore.

Eppure, come sottolinea Mark Gurman nella sua newsletter Power On, proprio questo passaggio apparentemente interlocutorio è la base su cui Apple sta costruendo la prossima grande svolta. Il 2025 serve a mettere in campo componenti, modem e soluzioni ingegneristiche che troveranno pieno compimento nel 2026 con l’iPhone pieghevole, il vero erede spirituale delle rivoluzioni firmate iPhone 4, iPhone 6 e iPhone X.

L’iPhone pieghevole prende forma

Del primo iPhone pieghevole si è parlato a lungo: display interno da circa 7,8 pollici, display esterno da 5,5, scocca in titanio e prezzo attorno ai 2.200 dollari, come raccontato mesi fa dalle indiscrezioni cinesi e di cui abbiamo già dato conto. Quelle voci ora trovano riscontro e si precisano. Tasselli tecnici che rendono il progetto più delineato nei contorni.

In particolare Bloomberg spiega che il modello, nome in codice V68, arriva tardi nel segmento dei foldable, ma lo fa con l’intenzione di distinguersi grazie a soluzioni ingegneristiche inedite pensate per emergere nel panorama dei pieghevoli.

Display e collaborazione con Samsung

Una buona parte del successo si misurerà sulla qualità del display: inizialmente Apple aveva valutato la tecnologia on-cell, ma i test mostravano pieghe troppo evidenti e micro-spazi sotto il vetro. La decisione finale va verso l’in-cell, che riduce l’impatto visivo della piega e migliora la precisione al tocco.

Già nelle scorse settimane si era parlato della collaborazione tra Samsung Display e Apple per eliminare la famigerata piega centrale, grazie a una piastra metallica interna e a tecniche avanzate di microforatura.

L’inedito dettaglio è che questa soluzione sarà integrata in un progetto complessivo che prevede anche una cerniera superiore agli standard attuali, ulteriore garanzia per distinguere il pieghevole di Apple da quelli Samsung già in commercio, pur condividendone parte della filiera.

Specifiche tecniche e novità

Il dispositivo adotterà un formato “book style”, con apertura a libro, e monterà quattro fotocamere: una frontale, una interna e due posteriori. Come già anticipato dalle voci precedenti, niente slot per la SIM fisica, ma solo eSIM.

Gurman aggiunge che Apple tornerà a puntare su Touch ID, soluzione più pratica per un device pieghevole rispetto al Face ID. Qui avremmo la conferma che il prodotto non sarà una copia degli attuali iPhone, ma una piattaforma che introduce scelte specifiche per la nuova categoria.

Sul fronte delle connessioni, debutterà il modem C2, primo chip cellulare sviluppato in casa con capacità vicine alle migliori soluzioni Qualcomm.

Quanto alle varianti cromatiche, per ora i prototipi sono in bianco e nero, segno che il debutto punterà all’essenzialità.

Un percorso triennale di svolte

L’iPhone Fold darà a sua volta il via ad un progetto evolutivo dell’offerta iPhone che andrà a culminare con l’iPhone 20 a vetro curvo nel 2027. Un percorso che richiama le grandi svolte della storia dell’iPhone e che, se confermato, restituirà al prodotto la capacità di sorprendere il mercato e dettare la direzione per gli anni a venire.