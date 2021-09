iPhone, la quota di mercato cala in attesa di iPhone 13

Una nuova ricerca mostra che Apple è scesa al quarto posto nelle vendite di smartphone, e in termini di quota di mercato, a causa del calo della produzione globale dovuta al coronavirus; non solo, la motivazione è anche un’altra: l’arrivo ormai prossimo di iPhone 13.

Rapporti precedenti affermavano che l’attuale gamma iPhone 12 continuava a vendere in quantità insolitamente elevate, anche se Apple stava ormai preparando il lancio della nuova gamma di Phone 13. Ora, la ricerca di Trendforce afferma che a livello globale la quota di mercato complessiva di Apple è diminuita, in parte perché le persone stanno aspettando i nuovi modelli iphone 13. Normale amministrazione.

Apple ora è quarta dietro Samsung, Oppo e Xiaomi. Tuttavia, Trendforce riporta anche che l’intera industria degli smartphone vede la propria quota diminuire, a causa del continuo impatto del coronavirus.

Le recenti ondate di casi di COVID-19 in India, Vietnam e altri paesi del sud-est asiatico hanno avuto un impatto negativo sul mercato globale degli smartphone in termini di produzione e domanda

La produzione globale di smartphone per il 2Q21 è diminuita dell’11% per un totale di 307 milioni di unità. Tuttavia, continua lo studio, un confronto su base annua mostra un aumento di circa il 10% per il trimestre. La produzione globale per la prima metà di quest’anno è stata di un totale di 652 milioni di unità, traducendosi in un tasso di crescita di quasi il 18% rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2020, quando la pandemia era nella fase iniziale.

Secondo Trendforce, la produzione di iPhone di Apple «Ha raggiunto il punto più basso dell’anno», registrando 42 milioni per il secondo trimestre. Si tratta di un calo del 22,2% rispetto al trimestre precedente. In confronto, Samsung ha prodotto 58,5 milioni di smartphone nel secondo trimestre del 2021. Nonostante sia il più alto dato tra tutti i produttori di smartphone, “ha rappresentato una diminuzione del 23,5% del trimestre”.

Trendforce descrive iPhone 13 come un’estensione della serie iPhone 12, piuttosto che una riprogettazione significativa. La società afferma che la produzione del nuovo smartphone sarà influenzata dagli attuali focolai di coronavirus e conferma altri rapporti che affermano che Apple potrebbe aumentare i prezzi.

Potete leggere tutto quello che sappiamo su iPhone 13 direttamente a questo indirizzo.