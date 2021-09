Cinque software per Mac sono gratis fino al 20 settembre

C’è una promozione che gli utenti Mac non dovrebbero farsi sfuggire: l’ha appena lanciata MacXDVD e fino al 20 settembre consentirà di ottenere gratuitamente le licenze per l’installazione e l’uso di cinque diversi software. Si tratta di un regalo il cui valore complessivo ammonta a oltre 180 euro e che può essere ricevuto in pochi secondi.

Basta infatti accedere alla pagina promozionale e inserire un indirizzo email nell’apposito box visualizzato a centro pagina: dando l’ok la pagina verrà ricaricata e a quel punto sarà possibile scaricare i singoli programmi offerti e attivarli copiando e incollando al momento richiesto la relativa licenza mostrata in prossimità di ciascun pulsante per il download.

Il primo dei software in regalo è abbondantemente conosciuto dai nostri lettori in quanto ne abbiamo parlato svariate volte in occasione delle decine di promozioni lanciate dall’azienda nel corso degli anni passati: si tratta di MacX MediaTrans e normalmente viene venduto a 60 dollari. Con questo programma potete effettuare il backup dei dispositivi Apple e trasferire i dati tra uno e l’altro in maniera molto semplice, potendo gestire manualmente la musica, le foto e tutti gli altri file. L’app permette anche di creare suonerie per iPhone perfino usare il telefono come un disco esterno: di fatto può bypassare i limiti normalmente imposti da iTunes, risultando quindi una sua valida alternativa, pratica e funzionale.

L’azienda ha messo a disposizione degli utenti anche Sticky Password Premium, la cui licenza in genere costa 30 dollari l’anno. Con questo programma è possibile tenere organizzate tutte le password e può essere usato anche per compilare automaticamente i campi richiesti dai vari siti web per i quali sono stati memorizzati i dati di accesso. Si tratta di un sistema sicuro per evitare di dimenticarsele e al contempo tenerle tutte in un unico posto, pronte all’uso, evitando che gli altri le possano leggere.

La terza licenza offerta è quella che vale 40 dollari, dura sei mesi e permette di installare e usare MacBooster, un programma che promette di cancellare automaticamente i file spazzatura, rimuovere i malware e i virus e in generale tenere pulito, veloce, leggero, protetto e reattivo il Mac.

C’è poi in regalo la licenza senza scadenza per installare DoYouData Uninstaller Pro, il cui valore ammonta a 15 dollari. Si tratta di un programma che facilita la disinstallazione di qualsiasi programma presente su Mac, capace di rintracciare ed eliminare efficacemente tutti quei file che vengono disseminati dai programmi più complessi che vengono installati sul proprio computer.

Per finire è in regalo una copia di NEAT Projects, che generalmente costa 70 dollari. Questo programma piacerà particolarmente a chi ha a che fare con le fotografie perché promette di rimuovere dalle immagini qualsiasi oggetto presente nella scena, senza richiedere alcun intervento tecnico da parte dell’utente: una soluzione quindi che risulterà utile ed efficace anche a chi di grafica non se ne intende per niente.

Come dicevamo tutti questi cinque software sono gratuiti purché l’accesso a tale promozione, l’installazione e l’attivazione delle licenze vengano portati a termine entro e non oltre il 20 settembre.