Oltre MagSafe, Pixel 6 forse avrà la ricarica wireless da 23W

La ricarica senza fili dei prossimi Google Pixel 6 sarà più potente di quella degli iPhone 12 di Apple: secondo le indiscrezioni Big G starebbe infatti lavorando a un sistema in grado di supportare una potenza pari a 23W, superiore quindi ai 15 Watt della ricarica “sicura” di Apple fornita tramite il caricatore magnetico MagSafe.

Se l’immagine trapelata in rete si dimostrerà veritiera, è molto probabile che questa funzione verrà strillata nei materiali di marketing di Google, sopratutto in confronto agli iPhone 12. Sempre che nel frattempo Apple non introduca gli attesi nuovi modelli della gamma iPhone 13.

Oggi con un caricabatterie MagSafe combinato all’alimentatore da 20 Watt di Apple o un altro caricatore di pari potenza con tecnologia Power Delivery 3.0 si impiega circa un’ora per caricare un iPhone 12 completamente scarico fino al 50%, che sarebbe circa il doppio che si impiegherebbe usando lo stesso caricatore ma collegandovi il telefono tramite cavo USB-C.

L’indizio che punta ai nuovi Google Pixel 6 con potenza di ricarica wirelss fino a 23W è una immagine pubblicata da AndroidPolice che riportiamo in questo articolo. La ricarica senza fili del MagSafe, lo ricordiamo, è comunque il doppio più veloce di quella offerta dai caricatori compatibili certificati Qi, che viaggiano a 7.5 Watt.

Questo discorso vale chiaramente per iPhone, perché già gli OnePlus 8 Pro dell’anno scorso venivano venduti insieme ad un caricatore “Warp” da 30 Watt e si dice che OnePlus 9 Pro di quest’anno supporterà la ricarica senza fili a 50 Watt grazie a un caricatore Warp di nuova generazione, che sarebbe praticamente in grado di portare al 100% di batteria un telefono completamente scarico in appena 43 minuti.

L’obiettivo di Apple è quello di realizzare un iPhone senza porte e pulsanti in modo da renderne il design quanto più pulito e snello possibile, ma fino a quando non riuscirà a migliorare la velocità di ricarica tramite MagSafe (per il momento ferma a 15 Watt) o troverà una soluzione alternativa, oppure è improbabile che ciò accada.

Nel 2016 si diceva che l’azienda stava collaborando con Energous per trovare una “vera ricarica wireless”, il che significherebbe trasferire energia all’interno di un raggio d’azione senza dover usare cavi o piastre magnetiche, ma per il momento non si prospetta nulla del genere all’orizzonte: iPhone 13 dovrebbe infatti continuare ad avere la presa Lightning oltre al sistema MagSafe. Chissà che Apple incrementi la potenza nella generazione in arrivo o in quelle successive.

Ricordiamo che Google ha anticipato l’arrivo dei nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro azionati da Sensor, il primo processore per smartphone progettato da Big G: ne abbiamo parlato qui.