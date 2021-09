Attenti alla posizione sulla moto di iPhone, potreste danneggiare la fotocamera

Apple ha pubblicato un documento di supporto avvertendo gli utenti iPhone che le fotocamere dei loro dispositivi potrebbero danneggiarsi dall’esposizione prolungata a determinate frequenze vibrazionali come quelle generate dai motori ad alta potenza di alcune moto.

Nel documento Apple spiega che gli obiettivi con funzionalità di stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) o autofocus a circuito chiuso (AF) sono sensibili a questo problema per via della presenza di giroscopi e/o sensori magnetici che contribuiscono a compensare il movimento e le vibrazioni quando si scattano foto o si girano filmati.

“L’OIS e il sistema AF dell’iPhone sono progettati per durare”, si legge nel documento di supporto; “ad ogni modo, come nel caso di molti disposiitivi di elettronica di consumo che includono sistemi quali l’OIS, l’esposizione a lungo termine a vibrazioni ad alta ampiezza entro determinati intervalli di frequenza può alterare le performance di questi sistemi e portare ad una riduzione della qualità delle immagini per foto e video. Si raccomanda di evitare di esporre il vostro iPhone a prolungate vibrazioni a forti ampiezze”.

Apple raccomanda di non collocare l’iPhone direttamente sul telaio o sul manubrio di moto o altri veicoli che emettono costanti e forti vibrazioni intense. Cupertino indica le stesse raccomandazioni anche con dispositivi quali ciclomotori e scooter elettrici, consigliando di usare un supporto antivibrante per ridurre al minimo le possibilità di danni.