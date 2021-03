iPhone pieghevole cercasi, uno youtuber vuole costruirselo

I brevetti presentati e depositati da Apple per realizzare un iPhone pieghevole circolano da anni: mentre gli appassionati attendono una mossa concreta di Cupertino in questa direzione, uno yotuber ha deciso di non aspettare e di costruirne uno da solo. Prima di cimentarsi in progettazione e assemblaggio ha pensato bene di creare una unità dimostrativa per saggiarne sia il funzionamento che la fattibilità pratica.

A questo scopo lo youtuber del canale Strange Parts ha realizzato ingegnosamente un modello di iPhone pieghevole collegando uno schermo flessibile a un mini computer Raspberry Pi. A partire da questa configurazione è riuscito poi a simulare il funzionamento di iPhone sullo schermo flessibile pilotato da Raspberry tramite la tecnologia Apple AirPlay per la duplicazione dello schermo.

Occorre ammettere che al protagonista dell’impresa Scotty non mancano iniziativa e intraprendenza, in ogni caso anche questo primo esperimento iniziale dimostra l’enorme complessità dell’operazione. Lo youtuber infatti dichiara di aver acquistato due schermi pieghevoli su AliExpress a circa 500 dollari ciascuno, al cambio attuale fanno circa 415 euro cadauno.

Alla consegna il coraggioso ha verificato che il modello più sottile e flessibile era anche quello che offriva la qualità di visualizzazione inferiore, oltre ad essere sprovvisto del digitalizzatore per rilevare i comandi touch. Tutto l’opposto invece per lo schermo flessibile più spesso, in grado di offrire più qualità e dotato anche di digitalizzatore. Uno dei due schermi si è rotto durante le riprese del video che riportiamo in questo articolo.

Prima di bollare l’impresa come come un progetto folle, anche se in parte lo è davvero, ricordiamo che lo stesso Scotty non è tipo da arrendersi facilmente: qualche anno fa è riuscito nell’impresa di costruirsi il suo iPhone personale a partire da parti di ricambio riciclate. Non saremmo pronti a scommetere sul progetto dello youtuber per il suo iPhone pieghevole ma occorre ammettere che il suo curriculum è perfetto. Nel frattempo le previsioni di Ming Chi Kuo indicano il possibile arrivo del vero iPhone pieghevole per il 2023: ne abbiamo parlato qui.

