iPhone potrebbe usare batterie Samsung derivate dalle auto

Samsung sta pianificando di utilizzare una tecnica di produzione di batterie, normalmente utilizzata per i veicoli elettrici, per creare batterie per smartphone con maggiore densità di energia: una mossa che potrebbe migliorare la durata della batteria dei futuri modelli di iPhone.

Samsung SDI, la divisione batterie ed energia di Samsung, intende utilizzare una tecnica di produzione che attualmente impiega per costruire batterie di quinta generazione per veicoli elettrici (EV) per produrre anche batterie per tablet e smartphone. Secondo quanto riporta The Elec la tecnologia consiste nell’impilare su più strati i materiali interni della batteria, in questo modo si riesce ad aumentare la densità energetica di oltre il 10%, il tutto senza occupare più spazio.

Si ritiene che Samsung stia modificando le linee di produzione in Corea del Sud per essere in grado di produrre le nuove batterie, con l’azienda che avrebbe già costruito una linea pilota per il nuovo metodo di impilamento in Cina. The Elec sostiene che Samsung potrebbe cercare di ottenere ordini da Apple per il nuovo tipo di batteria. Samsung SDI ha fornito batterie per i modelli di MacBook e iPad in passato, ma non ha mai prodotto batterie per iPhone. Attualmente, il principale fornitore di batterie di Apple è la società cinese Amperex.

Apple attualmente utilizza una batteria multicella a forma di L all’interno di iPhone, dove sono collegate più batterie per sfruttare al meglio lo spazio interno e aumentare l’autonomia del terminale. Le batterie con una maggiore densità di energia potrebbero consentire ad Apple di allontanarsi dal design multicella, liberare spazio interno e rendere l’iPhone più leggero senza sacrificare la durata della batteria stessa, o mantenere lo stesso design e aumentare comunque l’autonomia del dispositivo.

