Apple superata da Disney e Tesla per intimità del marchio

Nella classifica della intimità del marchio stilata da MBLM, che rileva il legame tra utenti e marchi, Apple si posiziona al terzo posto, alle spalle del primo in classifica Disney e anche di Tesla che si piazza in seconda posizione. Il marchio Apple rimane naturalmente uno dei più forti al mondo, non solo in termini di stima del valore, ma anche per il profondo legame che si instaura con gli utenti.

Disney è il primo marchio per intimità con gli utenti con un punteggio di 68,1, seguito a breve distanza da Tesla con 67,4 punti: Apple risulta un po’ più distanziata con 65,3 punti, vicinissimo al quarto posto di Sony con 65 punti. Occorre rilevare che nonostante la terza posizione il marchio Apple dimostra la sua forza con un punteggio molto più alto rispetto alla media delle società di tecnologia che è pari a 49,2 punti.

Lo studio annuale valuta l’attaccamento degli utenti ai marchi ed è stato realizzato analizzando oltre 600 marchi. Per l’edizione di quest’anno sono state impiegate per la prima volta tecnologie big data e anche di intelligenza artificiale che hanno permesso di analizzare oltre 1,4 miliardi di parole.

La società di analisi MBLM si spinge oltre individuando anche tre diverse fasi che identificano la «Profondità e il grado di intensità nel rapporto tra un consumatore e un marchio». Le tre fasi crescenti di intimità del marchio in questione sono condivisione, legame e fusione: secondo gli analisti il marchio Apple risulta forte in tutte e tre le fasi.

In particolare Apple si è classificata molto in alto nella fase legame, cioè quando un consumatore si affeziona e si impegna a un marchio. Punteggio elevato per Apple anche nella fase condivisione che si verifica quando un marchio e i suoi consumatori imparano di più l’uno sull’altro, influenzandosi a vicenda.

