iPhone SE 64 GB, su Amazon solo 429 euro

Non è uno sconto che rientra tra quelli che vediamo nella lista del Black Friday ma è comunque il miglior prezzo che abbiamo visto da un rivenditore autorizzato. Parliamo di iPhone SE 64 GB che oggi su Amazon scende al prezzo minimo del negozio; 429 euro. mentre la versione da 128 GB costa 469 euro

Ricordiamo che stiamo parlando del più recente degli iPhone SE, quello rilasciato in primavera. Si tratta di una riedizione del vecchio iPhone 8 con alcuni dettagli che lo rendono più moderno. Tra cui il processore A13 che è lo stesso di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Il resto lo leggete nel nostro articolo dedicato al nuovo modello dove ci sono tutte le caratteristiche essenziali oppure nella nostra recensione.

iPhone SE da 64 GB è stato anche venduto a prezzi più bassi di 429 euro, ma solo da rivenditore che per quanto affidabili non sono ufficialmente rivenditori Apple come Amazon. Da parte sua Amazon non ha mai venduto iPhone SE a meno di 429 euro. Come accennato lo sconto unitario è anche più alto se comprate la versione da 128 GB che costa 469 euro (invece che 549 euro)

Per altro Amazon vi vende iPhone SE anche a rate senza busta paga, senza richiesta di garanzie e senza questioni (se non una “storia” di acquisti su Amazon che consenta di avere accesso a questa opzione). In pratica la versione da 64 GB la lo pagate 85,80 euro al mese per cinque mesi.

