Citroën Connect Nav, informazioni di viaggio in 3D sul display del TouchPad

La connettività digitale ha rivoluzionato la vita quotidiana in ogni suo aspetto. La possibilità di avere costantemente a portata di mano, o meglio delle nostre dita, tutti i contatti personali e professionali e tutte le informazioni archiviate su internet ha stravolto le relazioni sociali, il mondo del lavoro e, ovviamente, il mondo della mobilità.

Citroën propone diverse tecnologie di connettività. Connect Nav rientra tra queste tecnologie e rappresenta un innovativo sistema di navigazione connessa, in 3D, che consente di pianificare ogni percorso in tempo reale, tenendo conto, in ogni momento, della situazione del traffico e delle condizioni meteo.

Si tratta di una nuova generazione di navigazione che può essere gestita tramite comando vocale o tramite TouchPad. Il TouchPad è il display posizionato nella parte centrale della plancia, dotato di schermo capacitivo. Oltre a consentire l’accesso al sistema di navigazione, permette di impostare diversi parametri del veicolo, di gestire il sistema multimediale, il telefono e la climatizzazione. Può essere da 7” (come per Nuova Citroën C3, SUV C3 Aircross, Grand C4 SpaceTourer, SpaceTourer, ë-SpaceTourer) da 8” (come per Berlingo, SUV C5 Aircross #SUV e C5 Aircross Hybrid Plug-in) oppure da 10” (come su Nuova Citroën C4 e Nuova Citroën #EC4 – 100% ëlectric).

L’interfaccia del sistema di navigazione Citroën Connect Nav mostra la mappa sul TouchPad con effetti realistici. Edifici e monumenti delle principali città vengono infatti rappresentati tenendo conto di dettagli come la pendenza del terreno.

Per maggiore leggibilità e mantenere la concentrazione sulla guida, le stesse informazioni sulla navigazione possono essere visualizzate anche sul quadro strumenti digitale integrato nella plancia, che può essere posizionato centralmente (come nel caso del Display panoramico HD 12’’ di Grand C4 SpaceTourer) oppure di fronte al conducente (come nel caso di #SUV C5 Aircross e SUV c5aircrosshybridplugin con il Display Digitale configurabile 12,3’’).

Su alcuni veicoli è possibile visualizzare i principali parametri della navigazione sull’Head-Up Display, un equipaggiamento (in opzione o di serie a seconda della versione) che consiste in una lama trasparente in vetro, a scomparsa, posizionata nel quadro visivo del conducente. Questp permette di non distogliere lo sguardo dalla strada, visualizzando le informazioni essenziali per la guida. È il caso di SUV #C3 Aircross, SpaceTourer, espacetourer, Citroën Berlingo, Nuova Citroën C4 e Nuova Citroën #EC4 – 100% ëlectric.

Citroën Connect Nav è abbinato ad alcuni servizi connessi come TomTom Traffic, strumento che consente di pianificare qualsiasi tipo di viaggio, visualizzando la situazione del traffico in tempo reale, offrendo dati come la causa del rallentamento e la sua durata stimata. In questo modo è possibile calcolare, con molto anticipo, quanto tempo ci vorrà per raggiungere la destinazione.

Sono disponibili anche la posizione e i prezzi delle stazioni di servizio e la ricerca locale dei punti di interesse. Offre anche dati sulle informazioni meteo, con previsioni fino a 5 giorni, e condizioni stradali. Per ottenere queste informazioni, TomTom Traffic utilizza sia le informazioni provenienti dai Server TomTom Trafic, oltre agli aggiornamenti inviati, in diretta live, dalla comunità di utenti che interagisco con l’applicazione.

Se si sta cercando parcheggio, Citroën Connect Nav non solo fornisce le indicazioni per raggiungere il parcheggio scelto, ma indica anche i costi e il numero di posti liberi, se le informazioni sono disponibili. Utile anche nche la segnalazione visiva e sonora delle Zone di pericolo (secondo la normativa in vigore nei vari Paesi), prevista di serie, gratuita, per 3 anni.

Funzioni specifiche per veicoli elettrificati

Per alcuni modelli come SUV Citroën c5aircrosshybridplugin, Nuova EC4 – 100% ëlectric, espacetourer, la navigazione connessa di Citroën Connect Nav è arricchita con alcune funzioni specifiche relative all’elettrificazione del veicolo che consentono di avere informazioni aggiuntive con i POI delle zone di ricarica elettrica lungo il percorso (oltre alle stazioni di rifornimento carburante nel caso di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in) e una rappresentazione del raggio d’azione in funzione del livello di carica della batteria, per gestire al meglio l’autonomia della vettura in modalità completamente elettrica (e in modalità ibrida nel caso di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in).

