Astropad, il software Luna Display aggiornato con il supporto dei Mac con SoC M1

Astropad ha annunciato che i software Luna Display e Astropad sono stati aggiornati con il supporto per i nuovi Mac con chip M1.

Luna Display è un dongle che si collega al Mac (disponibile nella variante per porta USB-C o per Mini DisplayPort) permettendo di trasformare l’iPad in un display wireless per il Mac.

Il dispositivo sfrutta le esistenti connessioni Wi-Fi permettendo di usare l’iPad come schermo secondario, con il completo supporto di tastiere esterne, Apple Pencil e gesture.

Una tecnologia denominata LIQUID sfrutta la GPU del Mac e permette secondo gli sviluppatori di ottenere immagini di alta qualità, senza lag e 60 frame al secondo.

Gli aggiornamenti di Astropad con il supporto nativo per i Mac con SoC M1 sono integrati in Astropad Studio 3.6, Astropad Standard 3.6 e Luna Display 4.4. I software possono essere scaricati dal sito web dello sviluppatore e chi ha già queste utility dovrebbe ricevere automaticamente gl update.

Here in the Astropad labs, we're working on adding Apple Silicon support to our products and the results are phenomenal!

Check out this video of Luna Display running on the M1 MacBook Air streaming in Mac to Mac mode, it's like butter! pic.twitter.com/67i4uTgWQr

— 🚀 Astropad (@Astropad) November 17, 2020