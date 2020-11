Netflix testa in Francia un canale stile TV tradizionale

Il catalogo infinito di Netflix è una delle caratteristiche che più attira il pubblico: si potrebbero perdere ore, o giorni interi, a scegliere il contenuto da guardare. Eppure, proprio questo potrebbe, alle volte, risultare problematico. Ed allora, Netflix sta testando in Francia un canale lineare, ossia un canale stile TV tradizionale, con un palinsesto che l’utente potrà guardare, senza possibilità di scelta, e senza possibilità di portare avanti, o indietro, il filmato. Al momento prende il nome di Direct.

Direct è presente come collegamento diretto nel menu, e dopo aver cliccato, l’utente sarà catapultato in un feed pre-programmato contenente film, serie e documentari popolari. L’utente potrà guardarlo in tempo reale, proprio come un normale canale TV, senza nemmeno la possibilità di riavvolgere.

La Francia è uno dei mercati più importanti per Netflix, con 9 milioni di abbonati, anche se molti utenti sono ancora attaccati alla programmazione regolare:

Il consumo televisivo tradizionale è molto popolare in Francia. Molti spettatori preferiscono evitare di scegliere cosa guardare

Netflix vuole, allora, presentare alle persone nuovi spettacoli, che altrimenti non potrebbero guardare. Grazie a Direct, la piattaforma propone una filosofia differente:

Se ti manca l’ispirazione o utilizzi Netflix per la prima volta, puoi lasciarti trasportare senza dover scegliere un titolo in particolare e rimanere sorpreso dalla diversità del catalogo Netflix

Quando si sceglie il canale Direct, come evidenzia anche fandroid, Netflix mostrerà i contenuti in arrivo con una timeline di 24 ore, contente spettacoli e orari programmati. La programmazione viene rigenerata automaticamente in un periodo di cinque giorni e si basa su ciò che risulta essere popolare sulla piattaforma, non sui gusti personali di ciascuno.

Al momento la funzione è disponibile solo sulla versione web di Netflix, dunque non sulle app mobili, né su TV o decoder. Il canale Direct è stato lanciato ieri e dovrebbe essere disponibile a tutti gli utenti in Francia entro l’inizio del prossimo mese. Netflix non ha ancora annunciato se Direct apparirà in altri mercati.