IRISscan Desk 6 Pro Dyslexic semplifica la vita alle persone dislessiche

IRIS (Gruppo Canon), specializzata in soluzioni di scansione portatili e nei software PDF e OCR, ha annunciato il lancio di IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic, nuovo strumento progettato per semplificare la vita di tutte le persone dislessiche.

L’ultima applicazione IRIS per Windows è dotata di un nuovo strumento, Readiris Dyslexic, indicata per il supporto, la formazione e lo sviluppo delle abilità delle persone affette da forme di dislessia (discalculia esclusa). Questo strumento è inoltre indicato anche per persone non necessariamente affette da dislessia, ma che presentano difficoltà di lettura o scrittura.

Offre infatti un contributo per sostenere e aiutare le persone ad affrontare giorno dopo giorno gli ostacoli causati dalla dislessia. Il dispositivo legge ad alta voce ogni parola del testo, che si tratti di frasi complete o singole parole. Inoltre legge al ritmo impostato dall’utente – più o meno rapidamente, a seconda delle preferenze, e riconosce fino a 138 lingue diverse.

Il tocco in più è lo scanner IRIScan Desk 6 Pro in grado di registrare le sessioni di formazione e scambiarle con l’insegnante in tempo reale, per monitorare i progressi raggiunti. La soluzione trasforma qualsiasi documento cartaceo e file digitale in materiale audio per aiutare a migliorare il linguaggio, la lettura e le capacità di comprensione. L’ascolto di materiali audio, come ad esempio audiolibri e podcast, è un’ottima alternativa per le persone dislessiche.

Il software è dotato di una interfaccia intuitiva e semplice da seguire, che l’utente può utilizzare con facilità grazie alla presentazione affiancata del testo originale e di quello estratto. Il contenuto del testo estratto può essere modificato ed esportato come file audio (MP3), immagine (JPEG), PDF o Docx.

Queste funzionalità rendono IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic una soluzione mirata per le persone affette da dislessia. Inoltre, l’integrazione con IRIScan Desk permette di registrare le sessioni di formazione per poterle rivedere in futuro e scambiarle in tempo reale con l’insegnante o il logopedista.

Il prezzo di listino della soluzione IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic per Windows è di 399 euro: nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se queste funzioni verranno rese disponibili anche nel software in versione per Mac. Ricordiamo che IRISscan Desk 6 Pro, scanner professionale per documenti, è disponibile sia per Mac che per Windows a 349 euro.