iPad economico 2022 è in produzione

Entro la fine dell’anno Apple introdurrà numerose novità, non solo iPhone 14 e Mac, ma anche almeno due nuovi iPad, tra cui il modello economico 2022 di iPad base previsto completamente rinnovato, anche nel design: secondo fonti tra i fornitori di Apple la produzione sarebbe già iniziata in vista del lancio indicato per settembre.

Ricordiamo che per questo modello gli schemi tecnici anticipano bordi più piatti e meno arrotondati, con un design che richiama e si allinea a iPad mini e agli altri modelli a listino di Apple. Ma pur prendendo in prestito soluzioni e design dei modelli superiori, il nuovo iPad 2022 economico continuerà ad avere il tasto home con rilevamento delle impronte Touch ID, mentre tutti gli altri sono già passati al tasto di accensione laterale con Touch ID oppure direttamente a Face ID.

Anche se il tasto Home rimane, è indicato un leggero incremento della diagonale dello schermo, da 10,2” a circa 10,5”, il passaggio al processore Apple A14 già impiegato negli iPhone 13 e la sostituzione del connettore Lightning per passare al più moderno e versatile USB-C. A queste novità Apple affiancherà anche la versione dotata di modem e connettività 5G.

Il report di DigiTimes indica il possibile lancio di iPad 2022 economico per settembre, ma secondo altre fonti Apple potrebbe riservare la presentazione di settembre per iPhone 14, AirPods e Apple Watch 8, mentre organizzerà un altro evento in ottobre per le novità iPad e Mac. In questa pagina riportiamo alcuni render di iPad 2022 economico realizzati da Shailesh.

Il report conferma le interruzioni di corrente in Cina che stanno colpendo alcuni stabilimenti dedicati a iPad, in ogni caso per il momento non sembra che i tagli stiano causando gravi problemi. La situazione potrebbe peggiorare se le interruzioni proseguissero anche dopo il 20 agosto, nel periodo in cui Apple e fornitori si preparano per i lanci di settembre e dell’autunno, come già rilevato da Ming Chi Kuo.