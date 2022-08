iPhone 14 Pro con iOS 16, i render mostrano come potrebbe essere

Sappiamo già molte cose dei prossimi iPhone 14 in arrivo a settembre, incluso il cambio dei colori e un lungo elenco di novità e potenziamenti previsti per i modelli Pro, non invece per i modelli standard: ora grazie ai render in alta qualità realizzati da un grafico possiamo farci un’idea precisa di come potrebbe essere iPhone 14 Pro in tinta blu mezzanotte in funzione con iOS 16.

Tra le novità più visibili dei modelli 14 Pro ci sarà la sostituzione dell’intaglio nella parte alta dello schermo, il notch che ospita tutti i sensori per il funzionamento del riconoscimento del volto Face ID, sostituito per la prima volta da due fori, uno circolare affiancato da un altro più grande di forma ovale. Per tutti i dettagli su dimensioni, bordi e le altre caratteristiche di design e chassis, l’utente che si firma Graphic Designer AR7 si è basato sui numerosi schemi tecnici trapelati in rete negli scorsi mesi.

Non solo: per creare rendering di iPhone 14 Pro quanto più possibile realistici il grafico ha attinto a tutte le ultime novità e funzioni emerse con le versioni beta di iOS 16. Così possiamo ammirare il terminale con la nuova icona della batteria che riporta finalmente l’indicatore percentuale dello stato di carica, anche se la visualizzazione e le scelte di Apple hanno un po’ diviso utenti e appassionati.

Osservando le immagini condivise su Twitter troviamo la nuova schermata di blocco, con widget inclusi: entrambi sembra con ogni probabilità saranno sfruttati anche per la funzione di schermo sempre acceso, prevista in arrivo solo negli iPhone 14 Pro. Dalle beta e dagli sviluppatori è emersa anche la schermata di blocco con anteprima della riproduzione della musica a pieno schermo, controlli inclusi.

Per la gamma iPhone 14 non è previsto il modello mini: ci saranno due iPhone 14 standard da 6,1 e 6,7” (Plus o più probabilmente Max), mentre la maggior parte delle novità sarà concentrata negli iPhone 14 Pro (6,1”) e iPhone 14 Pro Max (6,7). Tutto quello che sappiamo è in questo approfondimento di macitynet.