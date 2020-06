iRobot Days, aspirapolvere e lava-pavimenti automatici in sconto fino al 51%

Ecco una ghiotta occasione per accaparrarsi, con un importante risparmio, alcuni degli assistenti casalinghi automatici di iRobot, azienda celebre proprio per la qualità dei prodotti che sforza da anni all’interno di questo mercato. Solo e soltanto per pochi giorni potete risparmiare fino al 51% sull’acquisto di undici eccellenti prodotti: sette aspirapolvere robot, tre lava-pavimenti automatici e una batteria aggiuntiva per qualsiasi Roomba.

Lava-pavimenti

Dei tre lava-pavimenti automatici in promozione il più performante è il Braava Jet m6, in sconto del 14% (599 euro). E’ capace di rimuovere lo sporco (compreso quello più resistente) e le macchie di unto, anche in cucina, tramite la modalità Lavaggio ad acqua combinata con il Precision Jet Spray, il panno dedicato ed eventualmente insieme all’aggiunta (facoltativa) della soluzione pulente Hard Floor Cleaning che porta nell’ambiente un profumo fresco e di lunga durata.

Il robot dispone anche di una modalità Pulizia a secco il cui panno dedicato sfrutta la forza elettrostatica per attirare a sé polvere, briciole, capelli e peli di animali domestici: quando Braava jet m6 ha finito di pulire non sarà necessario toccare con le mani il panno sporco in quanto basterà sollevare il robot, portarlo al di sopra del cestino dei rifiuti e premere il tasto “Eject” per far scivolare il panno usato direttamente nella pattumiera.

Un buon prezzo anche per il Braava 390t (229,99 euro), che assicura una pulizia profonda grazie all’azione pulente a triplo passaggio: in questo senso la sua efficienza è garantita dalle tecnologie iAdapt 2.0 e Northstar Navigation Cube che aiutano il dispositivo a tenere traccia dei passaggi. E’ progettato per tutti i tipi di pavimenti compresi laminati, legno, piastrelle e pietra ed offre una modalità a passaggio singolo per rimuovere sporco, polvere, peli di animali e allergeni per una superficie massima di 92mq con una sola carica oppure una modalità a triplo passaggio per lavare una superficie di massimo 33 mq.

E’ in grado di effettuare sia una pulizia a secco sia ad umido, per le quali sono inclusi in confezione due panni in microfibra riutilizzabili per ciascuna delle due modalità. E’ ovviamente senza fili e quando la batteria sta per scaricarsi è in grado di tornare alla base e ricaricarla per essere pronto al prossimo passaggio.

Il robot pulisce la casa a sezioni, pulendo dapprima le aree alla sua destra, tornando poi su quelle alla sua sinistra. Quando incontra le gambe del tavolo o delle sedie, pulisce le zone circostanti per poi riprendere a muoversi secondo il suo schema, seguendo le pareti ed evitando scale e dislivelli.

L’ultimo della serie Braava in promozione è il Jet 240 (149 euro), più economico (soprattutto con lo sconto attuale) e con autonomia inferiore, che lo rende una buona scelta per piccole metrature. Anziché passare semplicemente il panno sempre umido come il 390t, questo robot è dotato di un sistema motorizzato che consente di sfregare il panno sul pavimento andando così a rimuovere anche le macchie più ostinate. Inoltre si controlla tramite app.

Aspirapolvere

Se invece siete interessati ad un aspirapolvere automatico allora potete optare per una delle sette diverse soluzioni disponibili.

A metà prezzo (lo pagate 499,99 euro) trovate il Roomba 981, dotato di sistema di pulizia a 3 fasi con Power-Lifting per lo sporco più ostinato, spazzola laterale per la pulizia lungo i bordi e negli angoli, funzione di aspira briciole e peli di animali domestici con potenza 10 volte superiore rispetto al sistema AeroVac dei Roomba serie 600.

Questo modello è in grado di mappare l’ambiente rilevando oltre 230.400 punti di riferimento: il suo processore poi li elabora consentendo di pulire un intero appartamento in maniera completamente automatizzata, sfruttando le due spazzole in gomma multi-superficie che si adattano a pavimenti e tappeti e flettono per catturare efficacemente polvere, sporco, briciole e capelli.

I sensori Dirt Detect impiegati in questo modello riconoscono le aree più sporche e indicano a Roomba di pulirle più a fondo per un’azione pulente efficace sulle diverse superfici mentre attraverso l’app iRobot HOME è possibile programmare e avviare la pulizia anche lontano da casa.

Compatibile con Amazon Alexa o Google Assistant, si sposta per casa in modo intelligente adattandosi all’ambiente, non cade dalle scale e dopo la pulizia torna automaticamente alla base di ricarica.

Più economico ma altrettanto performante è invece il Roomba 671, che con l’offerta attuale si può acquistare per 229,99 euro. Questo modello utilizza un sistema di pulizia a 3 fasi che gli permette di raccogliere dalle briciole fino allo sporco più fine ed è indicato per i peli degli animali domestici.

Ha una testina pulente che adatta l’altezza per tenere le due spazzole multi-superficie a contatto con diverse superfici e pulire sia tappeti che pavimenti e anche qui ci sono i sensori Dirt Detect che riconoscono le aree a maggiore concentrazione di sporco e permettono di pulirle in maniera ancora più approfondita.

Grazie all’App iRobot Home e alla connessione WiFi integrata è possibile avviare la pulizia e programmare il Roomba ovunque ci si trovi. Chiaramente è meno “intelligente” del modello superiore sebbene adotti, in funzione degli ostacoli presenti lungo il loro percorso, 40 comportamenti differenti per 67 volte al secondo. Con una simile intelligenza artificiale, chiamata iAdapt, gli spostamenti del robot aspirapolvere non sono mai casuali ma volti a coprire ogni punto del pavimento.

Non c’è alcuna mappatura ma la tecnologia Wall Following consente comunque al robot di riconoscere le pareti e di percorrerle a diretto contatto, per pulire accuratamente lungo il battiscopa. Mentre il Roomba avanza la spazzola laterale a tre bracci, ruotando, intercetta lo sporco che si trova sul pavimento convogliandolo verso le spazzole centrali contro-rotanti.

Queste, aiutate da un motore aspirante da 33 W, raccolgono polvere, peli, capelli e detriti, trasferendoli nel cassetto. Il filtro AeroVac fa sì, infine, che nulla torni indietro blindando la sporcizia dentro il contenitore. Basta premere il pulsante CLEAN.

Eventualmente in promozione trovate anche i Roomba e5154, 605, 970 e il Roomba i7 e i7+ (tra i migliori attualmente in commercio, se volete potete leggere la nostra recensione qui). E’ in sconto a 59,99 euro invece di 90 euro (-33%) anche la iRobot X-Life, batteria sostituibile compatibile con qualsiasi robot Roomba che deciderete di acquistare (o già in vostro possesso).

Lista degli sconti

Potete accedere alla promozione iRobot Days cliccando qui. Di seguito trovate invece la lista completa dei robot in promozione:

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a 299,99 – sconto -40%

– fino al 6/28/20 0:00

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 981 Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, 2 spazzole in gomma multi-superficie, Adatto per peli, Tecnologia Dirt Detect, pulizia a 3 fasi, programmabile con app, Compatibile Alexa In offerta a € 499,99 – sconto -50%

– fino al 6/21/20 0:00

Click qui per approfondire

iRobot 240 Braava Jet – Robot Lava Pavimenti 3 in 1, Adatto per Bagni e Cucine, Pulisce a Secco, a Umido e Lava Grazie al Suo Precision Jet Spray, Bianco In offerta a € 149,00 – sconto -35%

– fino al 6/20/20 0:00

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 605 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici, 33 watt, Autonomia fino a 1 ora, Bianco In offerta a 179,99 – sconto -33%

– fino al 6/29/20 0:00

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero In offerta a 229,99 – sconto -34%

– fino al 6/29/20 0:00

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 960 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia Dirt Detect, Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali, Wi-Fi, 70 dB, autonomia: 75 min, Argento In offerta a 399,99 – sconto -51%

– fino al 6/29/20 0:00

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento In offerta a 599,00 – sconto -33%

– fino al 6/29/20 0:00

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7+ (i7556) Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile, argento In offerta a 899,00 – sconto -25%

– fino al 6/29/20 0:00

Click qui per approfondire

iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App In offerta a 599,00 – sconto -14%

– fino al 6/29/20 0:00

Click qui per approfondire

iRobot Braava 390T Lavapavimenti 2 in 1: Pulizia a Secco e a Umido, Adatto per Pulire più stanze e Grandi spazi, fino a 92 mq, con Panni Usa e Getta e Lavabili, Silenzioso, Bianco In offerta a 219,99 – sconto -37%

– fino al 6/29/20 0:00

Click qui per approfondire