iPad Pro mini LED forse arriva entro fine 2020 ma non per tutti

Ancora una volta il tablet professionale Apple è indicato in arrivo entro fine anno: il primo iPad Pro con schermo mini LED è indicato in arrivo entro il 2020 con parte della componentistica display realizzata da LG. Più precisamente il colosso di Cupertino avrebbe affidato a LG la produzione dei pannelli display, mentre i mini LED per la retroilluminazione avanzata sarebbero invece realizzati da Epistar. Infine l’intero modulo LCD sarà assemblato da TSMT, un altro fornitore a contratto che poi spedirà la componente montata a Foxconn che si occuperà infine dell’assemblaggio finale del tablet.

Da diversi mesi a questa parte periodicamente appaiono in rete anticipazioni su iPad Pro Mini LED 2020 e anche di altri dispositivi e computer Apple con display dotati di questa tecnologia, in grado di offrire una visualizzazione di qualità superiore, paragonabile agli OLED, con consumi di energia e anche costi di produzione inferiori. Anche l’affidabile Ming Chi Kuo ha anticipato che Apple introdurrà ben sei prodotti con tecnologia mini LED.

L’ultimo report che indica LG come fornitore cita espressamente un iPad Pro 12,9” mini LED entro il 2020, in ogni caso occorre rilevare che The Elec è risultato spesso una fonte attendibile in passato per informazioni riguardanti costruttori e forniture di display, meno invece sulle tempistiche delle novità in arrivo da Cupertino. Per questa ragione, ora ma anche nelle scorse settimane, alcuni avvertono che il rilascio entro quest’anno sia poco probabile, suggerendo l’arrivo nei primi mesi del 2021.

A sostegno di quest’ultima versione lo scarso intervallo di tempo tra l’introduzione degli attuali iPad Pro 2020, avvenuta nel mese di marzo. Pur trattandosi di un aggiornamento contenuto, per lo più limitato all’introduzione per la prima volta in un dispositivo Apple del sensore di profondità LiDAR, appare poco probabile che Cupertino decida di aggiornare lo stesso dispositivo due volte a pochi mesi di distanza con un nuovo iPad Pro 12,9” mini LED entro fine 2020.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulla conferenza Apple WWDC20 è riassunto in questo articolo.