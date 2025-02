A Ischia i droni trasportano sangue e campioni biologici

Pubblicità

Tramite droni sacche di sangue e materiale biologico trasportate in soli 15 minuti dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli all’ospedale di Casamicciola d’Ischia grazie al progetto di Unmanned4you. L’azienda specializzata in trasporti e delivery con focus in ambito sanitario ha impiegato droni dell’altotesina FlyingBasket, tech company che si è fatta notare per progettazione e sviluppo di droni cargo per la logistica.

È stata avviata la seconda fase della sperimentazione del progetto Aetos di Unmanned4you nell’area dell’ASL Napoli 2 con l’obiettivo di verificare la fattibilità dell’operazione di trasporto di sangue e materiali biologici tramite droni.

Il volo, perfettamente riuscito, di trasporto di materiale sanitario si è svolto martedì 18 febbraio e segue un test già effettuato il 4 febbraio scorso. I droni hanno percorso la distanza fra le due strutture sanitarie, 17 chilometri, effettuando quattro voli di prova e trasportando un carico di 5 chilogrammi.

Qui di seguito riportiamo le dichiarazioni di Carmine Esposito, co-founder di Unmanned4you:

«Questo progetto vede collaborazioni con enti pubblici e privati che hanno creato grande sinergia per portare innovazione in un settore come la sanità dove l’introduzione di soluzioni a valore aggiunto basate sulle nuove tecnologie è una chiave fondamentale per consentirci di preservare le logiche di accesso sociale e universale alle cure.

«Senza innovazione la sostenibilità prospettica del settore sanitario per il paese è critica ma la collaborazione tra pubblico e privato, come in questo caso, è una chiave fondamentale per sperimentare, introdurre e diffondere innovazioni in una logica win win».

«Il trasporto tramite droni di materiale biologico, farmaci e per servizi di emergenza rappresenta un’innovazione fondamentale» dichiara Valeria Fascione, Assessore a Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania.

“Attualmente è in fase di test tra l’ospedale di Pozzuoli e quello di Casamicciola, e abbiamo bisogno di sperimentare queste nuove soluzioni, che potrebbero rivelarsi estremamente utili per la collettività. Questi servizi non solo migliorano la risposta alle emergenze, ma contribuiscono anche alla definizione di nuovi standard nel settore. Il futuro di queste tecnologie si sta avvicinando rapidamente e presto potrebbero diventare parte integrante della quotidianità. Siamo ancora in una fase di ricerca e sperimentazione, ma è incoraggiante vedere come queste soluzioni stiano evolvendo per diventare sempre più funzionali e al servizio dei cittadini e dei pazienti”.

«L’utilizzo di droni– ricorda Moritz Moroder, CEO e co-founder di FlyingBasket – per collegare fra loro zone impervie, in massima sicurezza, rappresenta sempre più una rivoluzione per i servizi di logistica. L’ambito sanitario, al centro del volo perfettamente riuscito che abbiamo svolto, è uno dei campi di sviluppo per i droni cargo per la logistica.

«In questo modo siamo riusciti a mettere in contatto fra loro, in soli 15 minuti, due strutture sanitarie che solitamente hanno bisogno di molto più tempo per il trasporto di materiali. Non solo: l’utilizzo di droni porta importanti vantaggi a livello di sostenibilità ambientale, abbattendo emissioni inquinanti e il consumo di carburanti fossili. Tenendo alta l’attenzione a innovazione e qualità, vogliamo diventare sempre più centrali nel mercato della logistica aerea con droni, proponendo prodotti che rendano tale mercato più accessibile e sostenibile per tutti».

