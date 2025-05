SSD magnetico ORICO da 2TB, perfetto per iPhone 15/16 Pro a solo 135 €€

Un SSD da 2TB, compatto, magnetico e pronto per registrare in 4K ProRes direttamente da iPhone: oggi si compra a 151,99€, ma con il coupon Amazon del 10% il prezzo finale scende a circa 135€.

Si tratta del nuovo SSD esterno ORICO da 2TB, un’unità pensata per lavorare in perfetta sintonia con iPhone 15 e iPhone 16, grazie alla porta USB-C e al supporto diretto alla registrazione video in 4K ProRes HDR, il formato preferito da videomaker e content creator. La particolarità principale è iln design magnetico, che permette di agganciare l’unità direttamente sul retro dell’iPhone, trasformandola in un’estensione naturale del dispositivo, senza bisogno di staffe o accessori extra.

Con una velocità dichiarata fino a 2.000 MB/s, l’ORICO 2TB garantisce performance da SSD di fascia alta, perfette non solo per la registrazione, ma anche per lo spostamento e il backup rapido di file pesanti. Nonostante sia pensato principalmente per dispositivi Apple, l’unità è compatibile anche con computer, tablet e smartphone dotati di porta USB-C, rendendolo un prodotto versatile per qualsiasi flusso di lavoro.

Il corpo in metallo offre robustezza e dissipazione termica, due elementi fondamentali per chi lavora con clip ad alta risoluzione e lunghe sessioni di acquisizione. Le dimensioni ridotte e la costruzione magnetica lo rendono anche ideale per l’uso in mobilità, permettendo di sfruttare al massimo le potenzialità del proprio smartphone, senza

sacrificare portabilità o affidabilità.

L’offerta attuale è particolarmente interessante: da un prezzo recente di 199€, si scende ora a 151,99€, con ulteriore ribasso a 135,99€ attivando il coupon del 10% direttamente nella pagina Amazon.