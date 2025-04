DEEBOT X8 PRO OMNI, robot per la casa compatibile HomeKit è su Amazon in sconto

Pubblicità Per pulire accuratamente la casa nel più smart dei modi, vi basta andare su Amazon e comprare in sconto il DEEBOT X8 PRO OMNI a 1129 €, un robot tuttofare che tra i primissimi con compatibilità HomeKit e Matter, capace di rendere la pulizia un’operazione automatica e sincronizzata con le routine quotidiane. I muscoli di DEEBOT X8 PRO OMNI è il sistema OZMO ROLLER che ruota a 200 rpm, strofina via lo sporco più ostinato e annega cattivi odori grazie all’acqua calda a 75 °C. E non finisce qui: appena il cilindro raccoglie polvere e detriti, 16 ugelli lo risciacquano e lo asciugano sul momento, evitandoti di redistribuire la sporcizia e salvaguardando l’igiene. La tecnologia ZeroTangle 2.0 si occupa di raccolta e districamento in automatico di peli e fili, con setole a tripla V che mantengono il rullo libero da grovigli e quando il robot incoltra n tappeto il rullo si alza di 10 mm in pochi istanti e l’aspirazione sale fino a 18.000 Pa, garantendo un passaggio profondo senza bagnare le fibre. Grazie ai sensori TrueEdge 3D e all’intelligenza artificiale AIVI 3D 3.0, riconosce calzini, cavi e oggetti sparsi in mezzo al salotto, evita collisioni e disegna mappe precise dei tuoi ambienti. Tutto senza l’ingombro di una torretta LiDAR: più basso, agile e perfetto per scivolare sotto i mobili bassi. Pulisce lungo i cavi e anche lungo le sedie e i mobili. La stazione 4‑in‑1 ha un sistema di dosaggio automatico del detersivo e consente di regolare la temperatura dell’acqua tra 40 °C e 75 °C. Oltre a questo Svuota il sacco da 3 L (fino a 3 mesi di autonomia)

il sacco da 3 L (fino a 3 mesi di autonomia) Riempie il serbatoio d’acqua e di detergente

il serbatoio d’acqua e di detergente Lava e asciuga il rullo a 63 °C

e il rullo a 63 °C Ricarica il robot in attesa del prossimo ciclo Da notare infine il Video Manager: il PRO è dotato di telecamera e Video Manager per riprese e videochiamate direttamente dal robot, funzione assente nel modello OMNI Smart home al top: Matter e HomeKit, l’integrazione che fa la differenza DEEBOT X8 PRO OMNI è uno dei primi robot aspirapolvere sul mercato a offrire supporto nativo a Matter 1.4 e HomeKit, portando il concetto di casa intelligente a un nuovo livello fin dal primo avvio. Per chi punta a un ecosistema Apple la compatibilità Matter 1.4 e HomeKit è cruciale. Con l’aggiornamento rilasciato ad aprile 2025, il DEEBOT X8 OMNI diventa un accessorio nativo per l’app Casa: Configurazione immediata : basta aprire l’app Casa, scansionare il codice prodotto sul robot oppure aggiungerlo come nuovo accessorio Matter; in pochi tap è già pronto a rispondere ai comandi Siri.

: basta aprire l’app Casa, scansionare il codice prodotto sul robot oppure aggiungerlo come nuovo accessorio Matter; in pochi tap è già pronto a rispondere ai comandi Siri. Scene e automazioni : integralo in una scena “Buongiorno” per far partire la pulizia mentre apri le tapparelle o in una routine “Esco di casa” per avviare l’aspirazione e l’asciugatura del rullo.

: integralo in una scena “Buongiorno” per far partire la pulizia mentre apri le tapparelle o in una routine “Esco di casa” per avviare l’aspirazione e l’asciugatura del rullo. Controllo condiviso : grazie a HomeKit, tutti i membri della famiglia possono comandarlo dall’app Casa, impostando permessi e notifiche a piacere.

: grazie a HomeKit, tutti i membri della famiglia possono comandarlo dall’app Casa, impostando permessi e notifiche a piacere. Feedback in tempo reale: ricevi notifiche push su iPhone e Apple Watch con lo stato della pulizia, eventuali errori (es. serbatoio vuoto) e percentuale di batteria. Inoltre, Matter apre le porte a integrazioni cross‑brand: è possibile far partire il DEEBOT automaticamente quando il sensore di finestra Eve indica che in casa è buio, oppure sincronizzarlo con le luci Philips Hue per un effetto casa sempre in ordine. DEEBOT X8 PRO OMNI costerebbe 1299 €. È stato appena lanciato ma Amazon lo sconta a 1129 €.

