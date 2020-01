iSteady X è il gimbal per smartphone più leggero al mondo

Nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, la cinese Hohem Technology, azienda che si sta sempre più affermando nel settore degli stabilizzatori portatili, ha presentato iSteady X, innovativo sistema di stabilizzazione per smartphone.

iSteady X vanta design pieghevole e funzionalità creative come il pulsante di condivisione video da 15 secondi. Si fa notare rispetto ad altri prodotti per la leggerezza, solamente 249 grammi, oltre che per il design pieghevole che rende l’accessorio compatto e di semplice uso. Da piegato, l’accessorio ha le dimensioni di un palmo della mano ed è facile da trasportare, stringere in mano e tenere in tasca: un gadget comodo per vlogger o chiunque ama scattare foto con gli smartphone.

iSteady X integra pulsanti che consentono di sfruttare diverse modalità, incluse Moment Mode e Face-Tracking. Il produttore evidenzia l’uso di meccanismi e “algoritmi” anti-shake e supporti di controllo in grado di gestire un carico massimo di 280g. L’accessorio sarà lanciato ufficialmente nel mese di febbraio 2020. Nel momento in cui scriviamo il prezzo di vendita non è ancora stato annunciato.

