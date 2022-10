iTunes 12.12.6 per Windows supporta i nuovi iPad

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iTunes 12.12.6 per Windows, integrando il supporto per gli iPad e iPad Pro fine 2022 e integrando fix sul versante sicurezza che consentono di risolvere potenziali vulnerabilità di vario tipo.

iTunes per Windows consente di gestire l’intera raccolta di file multimediali in un unico posto, acquistare musica e film su iTunes Store e sincronizzare i contenuti dal computer ad iPhone, iPad o iPod touch.

iTunes per Windows si scarica da qui o in alternativa (se non riuscite ad aprire il Microsoft Store) da qui (versione a 64 bit) o qui (versione per Windows a 32 bit). Il requisito minimo è Windows 10 versione 16299.0 o successiva

Sul PC, le versioni di iTunes scaricate dal Microsoft Store si aggiornano automaticamente quando vengono rilasciate nuove versioni. Per aggiornare iTunes scaricato dal sito web di Apple, bisogna:

1) Aprire iTunes.

2) Dalla barra dei menu nella parte superiore della finestra di iTunes, sceglire Guida > Verifica aggiornamenti.

3) Per installare la versione più recente, bata seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se l’opzione Cerca aggiornamenti non è presente nel menu Aiuto, la versione di iTunes è quella scaricata dal Microsoft Store.