Sedia ergonomica in legno per lavorare al PC: sconto a 64 euro

Lavorare al PC per troppo tempo può creare problemi di postura non indifferenti. E’ per questo che conviene intervenire con una sedia ergonomica, che consenta all’utente di lavorare al meglio e di mantenere la giusta posizione. Oggi in sconto una sedia piuttosto particolare, con la seduta in ginocchio, che consente di mantenere la giusta posizione senza stressare la schiena. Al momento è in sconto a 64 euro con il codice sconto che vi proponiamo in calce, con spedizione gratis.

La sedia permette all’utente di assumere la giusta posizione, in modo del tutto naturale. Propone un cuscino dell’anca da 41/37x29x7cm, con un cuscino per le ginocchia di 47/45x23x7cm. La sedia è realizzata legno di betulla e legno curvato, bilanciata e robusta per un uso prolungato.

E’ progettata per correggere la postura, prevenire dolori e allineare la schiena, le spalle e il collo per ridurre il dolore causato da sedute o lavori prolungati. La posizione serve a ridurre la pressione sulla colonna vertebrale, sulla colonna lombare e sullo stinco vertebrale quando si è seduti per lungo tempo. Può sostenere fino a 150 kg di peso, ed è imbottita con schiuma di 5 cm di spessore, offrendo un’esperienza davvero accogliente. Vanta anche 3 barre trasversali con la sua funzione di oscillazione che garantisce equilibrio e previene eventuali deformazioni.

Facile e veloce da installare, adatto per l’uso in casa e in ufficio. Solitamente ha un costo di 91,99 euro, ma al momento potrete acquistarla a 64,39 euro grazie al codice sconto EUCODE30EU, da inserire nel carrello al momento dell’acquisto, con spedizione gratis.

Clicca qui per acquistarla.