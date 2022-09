Iveco e Hyundai hanno presentato eDAILY elettrico a celle a combustibile

Iveco e Hyundai hanno presentato all’IAA Transportation 2022 di Hannover il primo IVECO eDAILY elettrico a celle a combustibile (FCEV).

Le due aziende hanno entrambi ambiziosi obiettivi di sostenibilità, e stanno facendo leva sulla collaborazione per contribuire ad accelerare la transizione verso zero emissioni nette di CO2. A partire dalla firma di un Memorandum d’Intesa nel marzo di quest’anno, sono stati formati gruppi di lavoro congiunti su diversi filoni tecnologici, per esplorare le modalità con cui cooperare nello sviluppo di veicoli elettrici e di propulsioni alternative.

A luglio le due aziende hanno annunciato congiuntamente i veicoli IVECO BUS alimentati a idrogeno, equipaggiati con il sistema di celle a combustibile di Hyundai, con notevoli vantaggi attesi in termini di prestazioni ed emissioni.

L’eDAILY elettrico a celle a combustibile (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle), rappresenta il potenziale futuro del furgone IVECO più venduto e da più lungo tempo in produzione, con una gamma che attualmente comprende propulsioni tradizionali e a metano/biometano, nonché nuovi modelli elettrici a batteria (BEV, Battery Electric Vehicle).

Il prototipo funzionante dell’eDAILY FCEV è equipaggiato con il sistema di celle a combustibile a idrogeno da 90 kW di Hyundai e un motore elettrico da 140 kW. Sei serbatoi offrono una capacità di stoccaggio complessiva di 12 kg di idrogeno. Il prototipo è stato testato in Europa, confermando un’autonomia massima di 350 km, un carico utile massimo di 3 tonnellate e un tempo di rifornimento massimo di 15 minuti. L’eDAILY BEV, anch’esso lanciato all’IAA, è più adatto per viaggi brevi, mentre l’eDAILY FCEV è indicato come uopzione ideale per le consegne su lunghe distanze con carichi maggiori.

Parte integrante dell’eDAILY FCEV è il pacco batterie di FPT Industrial, il marchio per le tecnologie di propulsione di Iveco Group, mentre il sistema di celle a combustibile fornito da Hyundai è l’ultimo traguardo raggiunto dall’azienda coreana in oltre vent’anni di mobilità a idrogeno. La tecnologia delle celle a combustibile di Hyundai è già in uso in varie applicazioni, in particolare nei veicoli commerciali. Il produttore riferisce che il sistema ha totalizzato oltre 4,5 milioni di km in Svizzera su veicoli pesanti, mostrando le sue potenti prestazioni e la sua affidabilità.

Iveco Group e Hyundai stanno anche esaminando altre opzioni di collaborazione, che vanno dal cross-selling di prodotti in regioni selezionate nel mondo agli sviluppi congiunti nell’automazione e nella connettività dei veicoli. Inoltre, Hyundai sta anche prendendo in considerazione le opportunità di approvvigionamento offerte da FPT Industrial nei propulsori convenzionali di prossima generazione per i veicoli commerciali.

