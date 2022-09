1MORE SonoFlow, cuffie da studio Hi-Res scontate a 99,99 euro

Volete un paio di cuffie sovraurali, di quelle che suonano molto bene e che non costino uno sproposito? Allora approfittate dell’offerta attualmente in corso sulle 1MORE SonoFlow.

Queste cuffie sono certificate Hi-Res Audio, garantendo una trasmissione massima a 990 kbps grazie al supporto alla tecnologia di codifica audio LDAC. Usano driver dinamici da 40 mm, con diaframma diamantato simile al carbonio per medi caldi e alti nitidi.

La pellicola in PET che riveste invece i padiglioni promette bassi ritmici, offrendo così complessivamente una ampia gamma di risposta in frequenza (la scheda tecnica dice fino a 40 kHz). A supporto c’è anche la tecnologia di cancellazione ibrida del rumore (ANC) QuietMax, che sostanzialmente genera un segnale opposto per annullare il rumore intorno all’utente.

Dal fronte autonomia, incorporano una batteria da 720 mAh che promette fino a 70 ore di riproduzione continuata con collegamento via Bluetooth 5.0, e si scende a 50 ore invece con l’ANC attivo; basta una ricarica di 5 minuti per 5 ore di autonomia, mentre per la carica completa servono 80 minuti. E per andare oltre questi numeri, c’è comunque il collegamento via cavo jack audio da 3,5 millimetri.

L’utente può scegliere poi 12 preset da studio per regolare l’equalizzazione in base alla musica in riproduzione, e c’è la Modalità Trasparenza per ascoltare suoni e voci circostanti senza togliere le cuffie. Un microfono ENC incorporato offre infine la possibilità di usarle per le telefonate in alta qualità.

Dal punto di vista costruttivo invece le 1MORE SonoFlow offrono padiglioni morbidi, archetto regolabile e struttura ripiegabile, per riporle all’interno di una custodia portatile che ne agevola il trasporto e le protegge da graffi e piccoli urti.

Messe a punto da Luca Bignardi, ingegnere del suono 4 volte vincitore di un Grammy Award, le cuffie 1MORE SonoFlow pesano intorno ai 250 grammi e come dicevamo al momento sono in sconto a 99,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.