iPhone 14 Pro, per alcuni l’app Fotocamera è lenta

Alcuni utenti dei nuovi iPhone 14 Pro hanno problemi con l’app Fotocamera di Apple che risulta insolitamente lenta: secondo quanto emerge da alcune segnalazioni pare che l’app, per caricarsi quando viene aperta, può impiegare anche diversi secondi.

L’attesa è di circa quattro o cinque secondi per la sola attivazione dopo aver toccato l’icona dell’app e, cosa ancora peggiore, il problema si verifica quando l’app è già stata aperta in precedenza, perciò proprio quando dovrebbe essere ancora attiva e in background proprio per essere risvegliata più rapidamente.

Il bug in effetti pare sia proprio correlato a questa condizione perché, stando ad alcune segnalazioni, l’avvio dell’app Fotocamera invece risulta fulmineo sia quando iPhone 14 Pro è stato appena riavviato, sia quando l’utente ha chiuso manualmente l’app dal multitasking, ovvero con la riapertura completa dell’applicazione.

Cosa ancor più strana però è che pare si verifichi soltanto ad una piccola percentuale di utenti, e stando ad alcuni test può capitare che questo problema non si verifichi sempre, ma soltanto occasionalmente; altri ancora fanno notare che capita soltanto quando l’app è impostata su “Foto”, mentre se la modalità predefinita è quella Video fila tutto liscio.

Per fortuna pare che sia interessata dal bug soltanto l’app Fotocamera: per tutte le altre applicazioni, di Apple o di terze parti, non sono stati riscontrati rallentamenti simili. Al momento l’aggiornamento 16.0.1 di iOS non sembra risolvere questo problema: il riavvio di iPhone come detto non offre una soluzione permanente e nemmeno il ripristino alle impostazioni di fabbrica sembra essere risolutivo.

Quantomeno però si è intravista la natura del problema: pare riguardi la gestione della RAM. Spiega il proprietario di un iPhone afflitto dal bug:

Ho appena scoperto che potrebbe essere un problema di gestione della RAM con l’app della fotocamera: svuotandola infatti (per farlo basta abilitare prima l’Assistive Touch nelle Impostazioni di Accessibilità, quindi premere Volume su, Volume giù e tenere poi premuto il pulsante di accensione fino a quando non viene visualizzato il menu di spegnimento; a quel punto bisogna premere a lungo il pulsante Home nel menu Assistive Touch per cancellare la RAM) al primo tentativo l’app Fotocamera si avvia sempre rapidamente, mentre per i successivi avvii impiega ancora circa 5 secondi.

Comunque il caricamento lento non è l’unico problema che interessa la fotocamera. ‌In alcuni modelli di iPhone 14 Pro‌ è stato riscontrato anche un rumore statico o di clic proveniente dalla fotocamera e ciò porta a risultati poco piacevoli specie durante la registrazione di video utilizzando app di terze parti.

In app come Snapchat, TikTok e Instagram, alcuni utenti segnalano che la fotocamera vibra in maniera incontrollabile e i filmati che sforna di conseguenza sono traballanti. A differenza dell’app Fotocamera che si carica lentamente, questo problema almeno è limitato soltanto alle app di terze parti.

Quest’ultimo problema è già noto da Apple e verrà risolto con un prossimo aggiornamento del software, ma a questo punto è probabile che una delle prossime versioni di iOS 16 andrà a risolvere anche quest’altro bug apparentemente collegato alla gestione della memoria RAM.