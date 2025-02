Jabra PanaCast 40 VBS è la videobar per piccole sale riunioni

Pubblicità

Durante ISE 2025 a Barcellona, evento annuale dedicato all’industria audiovisiva, Jabra svela la videobar PanaCast 40 VBS per piccole sale riunioni, oltre a offrire un aggiornamento sull’utilità e la precisione delle cuffie e dispositivi vivavoce del marchio in abbinamento agli strumenti di Intelligenza Artificiale.

PanaCast 40 VBS è presentata come l’unica videobar Android con campo visivo di 180 gradi progettata per sale riunioni di piccole dimensioni. Il costruttore assicura una ripresa vocale di alta qualità, con un singolo altoparlante affiancato da sei microfoni con tecnologia beamforming adattivo per offrire audio chiaro e preciso in entrambe le direzioni.

Anche installazione ed esperienza utente sono ottimizzati: la videobar è progettata per essere facile da installare e usare, con la possibilità di configurare il dispositivo senza rimuovere il prodotto dalla confezione. Questo è possibile per esempio con Express Intall per creare sale Microsoft Teams, con installazione semplificata per offrire tutti i servizi Teams senza dover apportare modifiche alla stanza.

Oltre a permettere a tutti i partecipanti, da 4 fino a 8 persone, di essere visti e sentiti chiaramente, PanaCast 40 VBS offre a un prezzo più contenuto le funzioni del modello superiore PanaCast 50 VBS progettato per sale riunioni più grandi, da 8 fino a 12 persone. Il prezzo di PanaCast 40 VBS non è stato comunicato: sarà disponibile dalla metà di quest’anno.

AI per lavorare e collaborare

Facilità d’uso e funzionamento semplificato delle videobar Jabra sono possibili anche grazie all’impiego di tecnologie AI per audio e video. Il costruttore rileva che i dispositivi vivavoce e le cuffie professionali Jabra, in particolare Evolve2 ed Engage, offrono una accuratezza di trascrizione del 97%, utile per lavorare con modelli e agenti AI. Questo si confronta con auricolari e prodotti consumer che offrono una accuratezza del 64% che può scendere fino al 7% in ambienti rumorosi.

