Xiaomi Mi Band 9 è in offerta speciale a soli 42 €

Se stavate tenendo di punta lo Xiaomi Mi Band 9, questo è un buon momento per comprarlo: l’ultimo smartband del marchio, presentato a Luglio, adesso viene proposto con uno sconto pari al 70%, un affare irrinunciabile per chi vuol mettersi al polso le ultime tecnologie offerte da questo moderno dispositivo.

Monta un display AMOLED da 1.62 pollici ottimamente visibile anche sotto la luce diretta del sole, grazie alla luminosità di picco di 1200 nits e alla regolazione automatica della luminosità che si adatta automaticamente alla luce ambientale.

Sottile ed elegante, presenta una scocca in lega di alluminio disponibile in diverse varianti cromatiche come Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose e Arctic Blue.

Pesa appena 16 grammi ed è spesso 11 mm, e in così poco spazio incorpora svariati sensori che gli consentono, tra le altre, di tracciare oltre 150 sport tra corsa, ciclismo, nuoto e allenamenti al chiuso.

Per quanto riguarda la salute, può monitorare anche la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e lo stress: a tal proposito include perfino un programma di allenamento del respiro pensato per ridurre lo stress attraverso esercizi di respirazione profonda.

Offre poi un’autonomia di ben 21 giorni ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM. Si connette al telefono tramite Bluetooth 5.4 ed è compatibile con Assistente Google. Infine l’aspetto si può personalizzare scegliendo tra più di 200 quadranti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 145 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere intorno ai 42 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.