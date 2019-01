Jaybird Run XT Wireless, evoluzione degli auricolari true wireless dedicati allo sport

Dopo il lancio del modello Run, Jaybird annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato della naturale evoluzione dei propri auricolari per sportivi. Si chiamano Jaybird RUN XT e sono progettati per lunghe sessioni di allenamento: sono impermeabili, resistenti, confortevoli e assicurano fino a 12 ore di musica non-stop. Più precisamente gli auricolari offrono una autonomia di 4 ore che può essere estesa fino a 8 ore con la custodia di ricarica.

«Sono ancora più resistenti e sviluppati in collaborazione con alcuni dei migliori atleti del mondo» dichiara Jeremy Saxton, Head of Industrial Design di Jaybird «Ora tutta la gamma degli auricolari Jaybird diventa impermeabile e ancora più sofisticata grazie alle nuove colorazioni disponibili e a un design unico».

I nuovi auricolari di Jaybird sono compatibili con Siri, Google Assistant e con tutti i dispositivi Google. Inoltre, scaricando l’app Jaybird sarà possibile ascoltare i brani preferiti e accedere alle playlist Spotify in modo ancora più semplice. Inoltre, grazie alla funzionalità Find My Buds, disponibile sull’app Jaybird, sarà possibile localizzare i propri auricolari in caso di scomparsa. qui di seguito riportiamo una grafica che illustra tutto il contenuto della confezione di vendita.

In concomitanza con il lancio degli auricolari Jaybird Run XT, l’azienda annuncia anche la nuova funzione Podcast per permettere di godere di contenuti e playlist sempre aggiornate. Gli auricolari saranno presto disponibili nei principali negozi di elettronica, online e sul sito ufficiale di Jaybird a partire da 189 euro nelle varianti Black/Flash e Gray/Glacier.