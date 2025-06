JBL Bar Series cambia la musica e il cinema a casa

JBL presenta la nuova generazione della sua Bar Series, una gamma completa composta da cinque soundbar progettate per offrire un’esperienza audio superiore per musica e cinema in casa, adattabile a qualsiasi ambiente e necessità.

Tutte dotate di tecnologie avanzate e un design compatto ed elegante, la nuova linea si rivolge sia agli appassionati di home cinema, che a coloro che desiderano migliorare la qualità audio del proprio televisore.

JBL Bar 1300MK2

Al vertice della gamma c’è la JBL Bar 1300MK2, il modello più potente e completo. È dotata di un sistema audio a 11.1.4 canali, capace di sprigionare una potenza di ben 2.470 watt. Mette a disposizione due speaker wireless rimovibili e da un subwoofer compatto con doppio driver da 8 pollici, arricchito dall’intelligenza artificiale del sistema AI Sound Boost, pensato per garantire bassi profondi senza distorsione.

Supporta i formati Dolby Atmos e DTS:X e offre un audio tridimensionale di alta qualità. Questo modello sarà disponibile da settembre 2025 al prezzo consigliato di 1.499,99 euro.

JBL Bar 1000MK2

Un gradino più in basso si trova la JBL Bar 1000MK2, che condivide molte caratteristiche con la 1300MK2, come i due speaker rimovibili, il supporto a Dolby Atmos e DTS:X e il subwoofer da 10 pollici, ma in un formato leggermente più compatto. La configurazione a 7.4.1 canali e la potenza di 960 watt la rendono adatta a stanze di medie e grandi dimensioni, mantenendo un’esperienza sonora di alto livello. Disponibile da giugno a 1.149,99 euro.

JBL Bar 800MK2

Per chi cerca una soluzione avanzata ma più accessibile, la JBL Bar 800MK2 rappresenta un buon compromesso. Offre una configurazione a 7.1 canali, una potenza di 780 watt e include anch’essa due speaker wireless rimovibili e un subwoofer da 10 pollici. A differenza dei modelli superiori, supporta il Dolby Atmos in versione virtuale. È pensata per ambienti medio – piccoli, senza rinunciare a un suono coinvolgente. Disponibile da giugno al prezzo di 899,99 euro.

JBL Bar 500MK2

Ancora più accessibile il modello JBL Bar 500MK2, una soundbar a 5.1 canali da 750 watt con Dolby Atmos virtuale e un subwoofer da 10 pollici. Non dispone di speaker rimovibili, ma rappresenta una soluzione efficace per chi vuole arricchire la propria esperienza audiovisiva con un impianto più semplice, mantenendo comunque un’elevata qualità sonora. Disponibile da giugno al prezzo di 649,99 euro.

JBL Bar 300MK2

Infine, la più compatta della serie è la JBL Bar 300MK2, pensata per spazi ridotti e per chi desidera un sistema audio essenziale, ma comunque performante. Ha una configurazione a 5.0 canali, una potenza di 450 watt, ed è l’unico modello senza subwoofer, pur supportando il Virtual Dolby Atmos. Grazie al prezzo accessibile di 399,99 euro, è ideale per chi si avvicina per la prima volta all’audio di qualità.

Tutti i modelli JBL Bar Series 2025 sono compatibili con le principali piattaforme di streaming audio (inclusi quelli in alta definizione e audio spaziale) e con l’app JBL One, che permette di personalizzare il suono con un equalizzatore a 7 bande, accedere alle impostazioni avanzate e aggiornare i dispositivi con le ultime tecnologie.

Le soundbar sono dotate delle tecnologie più recenti di JBL e HARMAN, tra cui MultiBeam 3.0 per un effetto surround più ampio, SmartDetails per una riproduzione maggiormente definita e PureVoice 2.0, pensato per migliorare la nitidezza dei dialoghi. Al lancio le JBL Bar 1000MK2 e 1300MK2 saranno dotate di DTS:X.

Le JBL Bar 800MK2, 500MK2 e 300MK2 verranno aggiornate con DTS Virtual:X entro la fine del 2025. Tutte le nuove nuove soundbar JBL sono in arrivo anche su Amazon, direttamente a questo indirizzo.

Nel momento in cui scriviamo i modelli precedenti, con specifiche inferiori per potenza e tecnologie audio, sono proposti a prezzi scontati:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Per le notizie che parlano di JBL si parte da questa pagina.